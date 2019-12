En Coyhaique se realizó durante el segundo semestre de este año la Escuela Sindical de la Subsecretaría del Trabajo a través de su fondo de Diálogo Social, asistiendo a la ceremonia de certificación la Seremi de Trabajo y Previsión Social Aysén, Andrea Ponce y los directores regionales de la Dirección del Trabajo, Victoria Sierra y del Instituto de Previsión Social, Carlos Rodríguez.

El propósito de esta capacitación es contribuir al fortalecimiento de la actividad sindical y a los conocimientos de los derechos colectivos de los trabajadores/as, como así también fortalecer el rol del dirigente sindical como actor social con capacidad analítica y como articulador de procesos participativos entre los trabajadores/as y entre sindicatos y empleadores.

La Seremi Andrea Ponce se refirió a la importancia de la Escuela Sindical, “Hoy día estamos terminando una importante jornada, el cierre de la Escuela Sindical del año 2019. Tenemos alumnos, hombres y mujeres, alumnos migrantes y chilenos, y es lo que demuestra el trabajo que hemos estado desarrollando como ministerio y que es la igualdad respecto de todos los trabajadores y trabajadoras y también la equidad de género. Esperamos que estas herramientas sean útiles para ellos como dirigentes sindicales para que quienes recurran a ellos como primera persona ante un problema, tengan las habilidades y tengan los conocimientos para poder guiarlos. Creo que fue una linda jornada y es una forma también de desarrollar un buen trabajo en equipo, como ministerio, como trabajadores y trabajadoras”, afirmó.

Se revisaron diversos temas, tales como diálogo social, normas laborales, estructura sindical, liderazgo, comunicación efectiva, negociación colectiva, trabajo migrante, equidad de género, inclusión laboral, erradicación de trabajo infantil y sindicalismo, entre otros.

La Escuela Sindical 2019 fue ejecutada por la Fundación Patagonia, constó de 107 horas y se certificaron 30 trabajadores/as como dirigentes sindicales.

Una de las participantes, quien fue destacada por su compromiso y asistencia, fue Macarena Muñoz, presidenta del sindicato Dimak Coyhaique, quien durante el transcurso de la Escuela Sindical dio a luz a su hijo. Sobre el curso, la dirigenta comentó “Me gustó, porque al principio con respecto a la negociación colectiva yo era bastante ignorante y me sirvió bastante para tener una idea de cómo funciona ese proceso y también otra de las cosas que me gustaron fue que me ayudó a desenvolverme mejor, con respecto al tema de las leyes y aprendí más sobre qué es un sindicato, el tema de liderazgo, eso más que nada.”

En la Escuela Sindical se capacitaron varios trabajadores/as y dirigentes migrantes, entre ellos, María Lourdes González, venezolana que vive hace tres años en Chile, quien agradeció este tipo de capacitaciones, “Para nosotros fue muy importante la Escuela Sindical ya que como extranjeros conocemos poco las leyes. De los primeros extranjeros que llegamos a la región, es importante conocer, saber y tener las herramientas para poder desempeñarnos y para que podamos compartir e impartir todo el conocimiento que aquí se aprendió. Maravillosa la iniciativa y nosotros estamos bastante contentos y agradecidos de la iniciativa y porque nos invitaron”.

Andrea Ponce anunció que el próximo año se espera repetir una nueva versión de la Escuela Sindical, ya sea en Coyhaique o en Puerto Aysén, tal como fue el año 2018.