En Coyhaique se realizó una fructífera y entretenida actividad denominada “Renacer Digital”, coordinada por el Servicio de Capacitación y Empleo (SENCE) junto al Servicio del Adulto Mayor (SENAMA), al Instituto de Previsión Social (IPS- Chile Atiende), Fundación Telefónica Movistar y Fundación por las Familias, cuyo propósito fue entregar herramientas a adultos mayores para que aprendieran a utilizar sus celulares inteligentes o smartphones, tanto para comunicarse como para realizar trámites del Estado.

La capacitación fue realizada por 13 funcionarios voluntarios de SENCE Aysén, quienes capacitaron a más 20 adultos mayores en la sede de la Fundación por las Familias en Coyhaique. En este sentido, el apoyo de IPS- Chile Atiende fue fundamental, ya que entregó claves únicas para acceder a las plataformas del Estado y efectuar trámites sin tener que trasladarse a las oficinas.

Uno de los contenidos que se entregaron y que más valoraron los alumnos, fue el uso de la aplicación whatsapp, tanto para comunicarse a través de mensajes escritos como la realización de videollamadas, poniéndose los adultos mayores muy alegres al poder enviar mensajes a sus seres queridos. Uno de los participantes comentó que iría a comprarse un teléfono y otra alumna, Berta Arriagada, llamó por video a una amiga que vivía en Melipilla, a quien no veía hace varios años, lo que fue muy emotivo.

La profesional delegada de SENCE, Michelle Alert, comentó sobre el éxito de la iniciativa “Los adultos mayores estaban muy motivados en aprender y felices, ya que realmente fue una actividad muy enriquecedora para ellos. Creo que es importante destacar la alianza que formamos con SENAMA, con IPS-Chile Atiende, cada servicio aportando con su trabajo, para lograr que los adultos mayores se sintieran más cercanos a esta tecnología. Quiero recalcar también el apoyo del equipo SENCE, ya que todos apoyaron con la mejor de las voluntades y pudieron resolver las inquietudes de los adultos mayores”, afirmó, mencionando que esperan que se programe a futuro una nueva capacitación.

A su vez, Romina Hernández, coordinadora regional de SENAMA destacó la necesidad de incorporar a los adultos mayores a los distintos ámbitos, incluyendo el de la tecnología, “Realizamos la invitación a un grupo de dirigentes de distintos sectores de Coyhaique a participar de la actividad “Renacer Digital”. Lo importante de esto es que va en línea con lo que ha propuesto el Presidente Sebastián Piñera y la Primera Dama, Cecilia Morel, que es cambiar la mirada que tenemos hacia los adultos mayores, que la sociedad visibilice, respete y deje participar a este grupo etario, ya que la población de adultos mayores está aumentando. La idea es poder incorporarlos en el uso de las tecnologías y facilitarles la vida a las personas adultas mayores del país, a nivel regional y comunal, enseñándoles cómo realizar trámites online, también para que ellos puedan establecer videollamadas ya que muchos de ellos tienen wifi en sus casas, y el uso de redes sociales que les permite tener mayor cercanía con algunas amistades y familiares que muchas veces están fuera de la región”.

La opinión de los participantes:

Berta Arriagada “Me va a servir harto, para comunicarme con mi hijo, con mis amigas, mis hermanas y mis sobrinos, ya que tengo unos que están en Santiago, me servirá mucho. Fue muy especial todo el curso, significativo. Me pude comunicar con una amiga que vive en Melipilla”

Teresa Catrilef “Nos encantó, de partida el aprendizaje y muy agradecida de los funcionarios que nos trataron muy bien. Ahora voy a llamar a mi hija, a mi hijo y a todos mis conocidos. Quedé perita para el whatsapp y las redes”.

María Elisa Vargas “Este curso lo vine a hacer con tanto gusto, por la sencilla razón de que tengo teléfono, pero no lo puedo usar porque no sé hacerlo. Ahora ya vine a aprender, me hice de un amigo que vive cerca de mi casa y me puede ayudar cuando necesite alguna ayuda, así que feliz de la vida de poder comunicarme con mis hijos”

Víctor Soto coordinador Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de SENAMA y Presidente Unión Nacional de Pensionados Coyhaique “Yo creo que esto se enmarca en un contexto que tiene que ver con el envejecimiento y la vejez, tenemos que aprender a envejecer y este aprendizaje implica necesariamente el no quedarnos atrás con la tecnología. Esta tecnología del celular se hace para el adulto mayor cada día más indispensable manejarla en toda su extensión en lo posible, porque eso nos mantiene comunicados por una parte y por otra, nos mantiene con nuestros cerebros, con nuestras mentes muy activas”.