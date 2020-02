Este 31 de enero y 1 de febrero, se realizó la Trigésima Segunda versión del el Festival de la Voz, que organiza la Ilustre Municipalidad de Chile Chico. Este año el certamen festivalero contó con la presencia de artistas como el venezolano “Nacho”, el exitoso dúo nacional “Los Vásquez”, la música juvenil con Augusto Schuster, cumbia ranchera con “Los Talismanes del Ritmo y del Amor”. En lo regional y local el chamamé y las rancheras con “Estampa Lagoverdina”, mientras que el grupo local “Esencia Tropical” hizo bailar a todo el recinto municipal de eventos “Mate Amargo”.

En la animación de este evento estuvo, Carmen Gloria Arroyo y Juan Pablo Queraltó, mientras que en la competencia, el premio a la artista más popular se lo llevó la representante de Argentina, Yamila Valenciano, el tercer lugar se fue a Puerto Aysén en las manos de Rosa González, el segundo lugar del Festival de la Voz viaja hasta la comuna de Chiguayante con Jazmín Riquelme y el primer lugar con su gran voz e interpretación quedó en Chile Chico con la joven promesa del canto Patricia Báez.

“Feliz y orgullosa de mi presentación, me costó mucho, ensayé demasiado para representar muy bien a Chile Chico y me siento tan orgullosa. Lo bueno del Festival de la Voz es que le dan tambien la posibilidad a personas que son de otros lados, pero la idea es disfrutar esto. Quiero dedicar este logro a mis papitos, a mi familia y a toda la gente que me apoya mucho”, dijo Patricia.

Quienes llevaron mucho público al sector del “mate amargo”, fueron los integrantes del dúo “Los Vásquez” y a pocos minutos de su presentación se mostraron orgullosos de ser patagones y de celebrar sus 10 años de carrera en Chile Chico.

“Gracias por la invitación, que rico es poder volver a estas hermosas tierras que nos vieron crecer musicalmente. Las expectativas en este espectáculo son, recibir mucho cariño, entregar toda nuestra música, todas las historias cebolleras. Queremos que esto se convierta en un tremendo karaoke y esperamos que las amigas y amigos se las canten todas con el corazón”, manifestó Ítalo. Por su parte, Enzo, comentó, “Esta gira se llama diez años, como una forma de reencontrarse con muchas amigas y amigos, nosotros caminamos por las calles de Chile Chico y saludamos a muchos conocidos y conocidas. Así es que, esta es una forma retornar después de diez años, es un lindo reencuentro y estamos felices de estar en la Patagonia”.

La obertura del Festival de la Voz en sus dos noches, estuvo a cargo de la Academia Municipal de Danza, dirigida por Leticia Zamorano, que en esta oportunidad estuvo acompañada de Lucas Siquiera juntos también al trabajo de la monitora local, Carla Mansilla.