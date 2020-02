Acreditar que vive en Coyhaique y contar con una receta médica serían los únicos requisitos para acceder a los beneficios de hasta un 60% de ahorro en la adquisición de lentes ópticos en la primera Óptica Popular de la Región de Aysén.



Coyhaique.- Un gran aporte para toda la comunidad de la capital regional fue el que anunció el alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala Canumán, al lanzar la Óptica Popular y anunciar que a partir del lunes 2 de marzo, coyhaiquinas y coyhaiquinos podrán inscribirse en la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Coyhaique para acceder a sus importantes rebajas. La iniciativa que se complementa a la Farmacia Popular, que busca generar un aporte a la economía de miles de familias a través de la adquisición más barata de dispositivos ópticos, los cuales podrían experimentar rebajas desde un 30% y hasta un 60% en comparación a valores comerciales.

Durante el anuncio realizado a los principales medios de comunicación de la Región de Aysén, el alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala Canumán, destacó que al igual que la Farmacia Popular, la Óptica será para todos los vecinos de Coyhaique, sin ningún tipo de requisito más que el contar con la receta médica. “Sólo deben acreditar vivir en nuestra comuna y contar con una receta, es más, desde el 2 de marzo se podrán inscribir los usuarios en el departamento social. Vamos a intermediar y solicitar los cristales al proveedor con un precio tan bajo que puede oscilar entre un 30% a un 50% menos en los costos de lentes ópticos”.

En relación a los beneficiarios, el edil coyhaiquino explicó que no existe un catastro detallado de los posibles usuarios, no obstante, las estadísticas dicen que alrededor de un 60% de las personas requieren de lentes ópticos y los precios casi nunca son los más accesibles. “La farmacia popular de Recoleta aumentó considerablemente sus usuarios luego de implementar la óptica; en nuestra región vemos constantemente a agrupaciones que recurren al Consejo Regional para gestionar recursos para la compra de lentes y nosotros atendiendo a esa necesidad a través de nuestra óptica popular queremos dar facilidades a toda la gente de nuestra comuna, sin ninguna clasificación, pero teniendo su receta, así se accederá a este tremendo beneficio”, enfatizó la autoridad comunal.

Finalmente, consultado sobre el espacio físico y funcionamiento de la Óptica Popular, Huala Canumán explicó que “los propios dirigentes sociales nos pidieron que la Farmacia Popular se ubicara en el sector alto y creo que ha dado muy buenos resultados toda vez que mucha gente no debe desplazarse hasta el centro”, insistiendo que cualquier coyhaiquino y coyhaiquina que “se inscriba en el Departamento Social con una receta médica podrá acceder a los importantes descuentos de la primera Óptica Popular de la Región de Aysén”.