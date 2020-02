La empresa CFC Ingeniería y por requerimiento de la Ilustre Municipalidad de Chile Chico, es la encargada de desarrollar el estudio para el futuro proyecto de la nueva planta de tratamiento de aguas servidas en Puerto Guadal.

Iniciativa que tiene por objeto, diagnosticar y presentar una propuesta que proyecte la mejor solución técnica y económica para la ejecución de la “normalización del sistema de recolección y tratamiento de aguas servidas”, conforme a la actual normativa ambiental. Es en el desarrollo del estudio que, se llevó a cabo la primera reunión de participación ciudadana tendiendo a escuchar los comentarios y los valiosos aportes de la comunidad. Juan Francisco Miranda es el profesional de la empresa a cargo del estudio y aseguró que el actual sistema construido hace 20 años atrás requiere de una normalización. “Este estudio busca tener la solución desde el punto de vista técnico,

para después poder pasar a la etapa de ejecución de las obras. En términos de la problemática del alcantarillado y el tratamiento de aguas servidas es como que la casa nos quedó chica, en resumen es eso, en una localidad que está en crecimiento, en desarrollo. Este proyecto fue construido hace aproximadamente 20 años atrás y con una proyección de crecimiento que claramente quedó muy baja respecto a lo que ha ocurrido en Puerto Guadal. Eso queda de manifiesto a la hora de ver como se ha ido poblando y sobre todo los nuevos desafíos que el Municipio de Chile Chico enfrenta y tiene con esta localidad, considerando que hay interés de venirse a radicar acá y

desarrollar emprendimientos”.

El profesional de la empresa consultora a cargo del diseño de normalización de la planta tratamiento de aguas servidas de Puerto Guadal, indicó que este es un gran desafío y están claros de la necesidad ha evidenciado el Municipio, por ello, han avanzado a esta importante etapa. “Nosotros queremos contribuir a lo que está haciendo el Municipio y el Alcalde Ricardo Ibarra, en términos de tener un sistema sanitario de recolección de aguas servidas que cumpla la norma chilena, en términos de calidad y que garantice que no vamos a contaminar el medio ambiente, para que los turistas no solo vengan a la Patagonia a disfrutar de su belleza sino también de las comunidades que viven acá.

Nos interesa que la comunidad participe y vamos a tener por lo menos otras cuatro reuniones en cada una de las etapas que vienen, para dar cuenta de lo que hemos ido avanzando y también ir recogiendo mayor información, por ello, trataremos de hacerla en otro horario. Aun cuando nosotros más que en una reunión en la conversación de la

encuesta, hemos ido sacando mucha información de actores súper relevantes en la comunidad”.

El vecino y dirigente social de Puerto Guadal, Hugo Valenzuela, puso en valor la reunión sostenida con la empresa a cargo de diseñar lo que sería la nueva planta de tratamiento del sector y el trabajo serio del Municipio que ha tomado en cuenta la necesidad de la gente. “La iniciativa es muy buena, pero hay que tener un poco de paciencia porque esto lleva un largo plazo, ya que hay estudios y yo creo que todo va a salir bien porque el proyecto es muy bueno. Además, es bueno que la Municipalidad trabaje en terreno y lo están haciendo bien, ya que, antes la planta funcionaba muy mal porque no tenía el operador que tenía que tener. Entonces, yo le agradezco a la

Municipalidad todo lo que están haciendo por la comunidad”.

El estudio de normalización del sistema de recolección y tratamiento de aguas servidas de Puerto Guadal, considera una ejecución de 11 meses, donde se van desarrollar nuevas instancias de participación ciudadana.

Hay que considerar además que, en forma paralela se está desarrollando el estudio de prefactibilidad para el futuro proyecto de alcantarillado de Mallín Grande, ambas iniciativas por un monto de 148 millones de pesos, financiadas con recursos del Gobierno Regional de Aysén trasferidos a la Subdere.