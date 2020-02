Por unanimidad fue votado este miércoles en sesión de Consejo Regional la aprobación de 431 millones de pesos para la construcción del Centro de Rehabilitación Kinésico de Villa Mañihuales, en la comuna de Aysén. Proyecto impulsado por la Agrupación de familiares y personas con discapacidades “Fuerza de avanzar” de la localidad y apoyado por la Ilustre Municipalidad de Aysén, en cuanto a diseño de arquitectura y especialidades a través de la Secretaría Comunal de Planificación, SECPLAN.



De esta manera, la iniciativa -que tiene por objetivo entregar a la comunidad un edificio que cumpla de manera óptima con el funcionamiento y la espacialidad que requiere un centro de atención de estas características-, deberá ser ratificada con su acuerdo por el Consejo Regional para posterior tramitación y convenio, para obtención de resolución, con lo cual podrá iniciarse proceso de licitación.

El diseño considera, entre sus instalaciones, hall de acceso, box de kinesiología, box de fonoaudiología, gimnasio de rehabilitación, sala de hidroterapia, sala de reuniones y baños, entre otros. Por la importancia e impacto, ya en el plenario realizado este jueves en la capital regional, estuvieron presentes el presidente de “Fuerza de avanzar”, Florencio Bilbao; secretaria, Ester Reyes y Director, Héctor Montecinos. Este último, uno de los impulsores de la iniciativa, se mostró evidentemente contento con esta aprobación que permite soñar con la concreción de este centro kinésico.

“Con mucha alegría y muy satisfechos porque esto no sólo va a beneficiar a los vecinos de Villa Mañihuales, sino que ya se está atendiendo gente de Villa Amengual, Villa La Tapera, Alto Mañihuales, El Gato, Ñirehuao, Villa Ortega e, incluso, gente derivada de Puerto Aysén porque es la nuestra es una organización que lleva ya más de diez años trabajando y tiene tremendo prestigio a nivel regional porque siempre gana proyectos y presenta iniciativas. Si bien nosotros tuvimos la idea, el beneficio directo es para la localidad de Villa Mañihuales y, por supuesto, para todos quienes requieran esta atención”, manifestó Héctor Montecinos.

Asimismo, el alcalde aysenino, Luis Martínez y el director de SECPLAN, Marcelo Prambs participaron de esta sesión efectuada en el Salón Padre Antonio Ronchi del Gobierno Regional, encabezada por el presidente del CORE, Sergio González y la Intendenta Geoconda Navarrete, en su calidad de Ejecutivo del Gobierno Regional.

Sobre la votación al proyecto, la máxima autoridad regional señaló que “quiero agradecer el trabajo conjunto que el municipio ha realizado con la agrupación Fuerza de avanzar, una agrupación que conocemos desde hace muchos años, conocemos su trayectoria, su trabajo, su esfuerzo. Y es justamente, esa fuerza de avanzar que hoy día nos tiene culminando un trabajo esperado por ellos por muchos años. Agradecer a los consejeros por haber votado por unanimidad favorablemente este proyecto porque no hacen más que contribuirnos a darle dignidad a nuestra gente. Contribuir desde el punto de acercar las atenciones de salud a las localidades, sobre todo a las localidades rurales, de descentralizar, de considerar que ellos también necesitan tener estos servicios mucho más cerca donde se les facilita poder tener un acceso mucho más igualitario en atenciones de salud, sin duda, nos llena de alegría y orgullo”. Agregó que “saber que esto es una realidad, que el municipio y la localidad completa lo solicitó y también los consejeros de la provincia, da cuenta que estamos haciendo un trabajo mancomunado entre autoridades comunales, provinciales y regionales y que finalmente busca mejorar las condiciones de vida, pero que también tiene externalidades positivas. No olvidemos que este proyecto también fue demandado por la comunidad cuando atravesó por situaciones laborales de crisis, como fue el cierre de la minera Toqui, tuvimos varias reuniones donde los mineros nos plantearon como vía de trabajo para la localidad, que hiciéramos obras de inversión pública, y es así como este proyecto va a dar esa oportunidad de trabajo y dinamizar la economía. Feliz, además como asistente social, sabiendo que estas son obras sociales que llegan al corazón de las personas”. Por su parte, el presidente del Consejo Regional, Sergio González, indicó que “hemos estado desde el primer día comprometidos con el tema social. Con este proyecto, se va a ver reflejada la respuesta a todo el esfuerzo que ha hecho esta organización por muchos años y que hoy día, a través de un trabajo en comunión con el municipio para el diseño de este centro de rehabilitación, encuentran respuestas tanto en el ejecutivo como el en Consejo Regional, así que felices como consejeros y como aysenino, en lo personal, porque este es un proyecto que conocemos desde el inicio y hoy día nos da mucho gusto que haya alcanzado la votación para su financiamiento”.

Para el edil de la comuna, Luis Martínez, este proyecto es fundamental no sólo desde el punto de vista de la salud y la integración, sino, además en dar muestras claras de descentralización. "Esta iniciativa viene desde la administración anterior, ha cruzado ya dos administraciones y me ha tocado estar conversando desde el día uno con la Sra. Intendenta y el presidente del CORE para poder llevar adelante este proyecto tan anhelado. Don Héctor Wladimir Montecinos en todo momento ha mantenido el contacto con el municipio, así es que hoy día muy feliz porque esto viene a suplir una tremenda necesidad que tenemos que tiene que ver con la rehabilitación, y cuando uno mira al centro que tienen ordenado, que ha trabajado, que rinden a tiempo sus proyectos, uno no puede dejar de tratar de avanzar junto a ellos. Estoy muy feliz, esto nos va a

permitir además descentralizar la parte de la rehabilitación y no que todo se concentre en las capitales de la comuna. Ese es justamente el sello que queremos dar a esta nueva administración. Así que muy agradecido del ejecutivo, el GORE y todos quienes participaron en esta brillante iniciativa”, expresó.

Actualmente, la agrupación “Fuerza de avanzar” cuenta con un recinto que funciona como centro de rehabilitación, el cual corresponde a una sede campesina que otorgó el espacio a la organización para albergar dicho centro.

Considerando que la construcción fue concebida como una sede, el funcionamiento del centro debió ser adaptado a los espacios y sus dimensiones, lo cual con el transcurso del tiempo y el aumento de usuarios -que hoy llega a 200-, ha significado incomodidades respecto a la distribución y hacinamiento, por lo cual la concreción de esta iniciativa resulta crucial.