Con la presencia de diversas autoridades lideradas por la Intendenta regional, Geoconda Navarrete Arratia y el alcalde de la comuna, Luis Martínez Gallardo se inauguró el proyecto “Mejoramiento Sendero y Mirador “El Faro” de Puerto Aguirre, Aysén”, el cual junto con ampliar la oferta turística de la comuna se transforma en una obra que apoya e impulsa el crecimiento de la localidad. Cabe destacar que esta iniciativa fue posible a través del financiamiento otorgado por el Fondo Regional de Inversión Local, FRIL, del Gobierno Regional de Aysén por un monto de $84.421.000.



El edil fue enfático en señalar que estos proyectos, tanto el Mirador de Puerto Aguirre como el Sendero en Estero Copa, son iniciativas que nacen desde la comunidad y construidas por los propios lugareños a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) que a su juicio “uno aquí se queda con la sensación de que los recursos que se otorgan a través de Estado están muy bien utilizados. Así es que nos tiene muy contentos y esperamos seguir avanzando y seguir construyendo muchos lugares para que puedan disfrutar los mismos isleños y por supuesto, si sirve para los turistas mucho mejor porque esa es la idea también que hemos querido invocar para poder hacer estos programas”.

Además, la máxima autoridad comunal agregó que “esta inauguración me toca a mí después de todo un camino que tuvo con el alcalde Catalán, esto lo iniciaron ellos con este PMU pensando aquí mismo qué hacer, pero el desarrollo que hizo el PMU es de vital importancia porque estos son 200 metros (a nivel del mar) que hay que subir todo, ripio, madera, las piedras y han hecho un esfuerzo sobrehumano, gente que está trabajando pero con corazón porque hermosean su isla. Entonces nos tiene muy esperanzado y también nos llaman a que tenemos que hacer otros proyectos aquí ellos quieren que este mirador mire en 360 grados lo que significa trabajar en estas plataformas por bastante tiempo”.

En tanto, el presidente del Consejo Regional de Aysén, Sergio González Bórquez, enfatizó la materialización de la obra y el esfuerzo aportado por cada uno de los trabajadores de la Isla mencionando que “un trabajo de estos, con el esfuerzo que hacen ellos la verdad que tiene un valor bastante importante para ellos, para la comuna y por supuesto para lo que es el turismo regional”. Junto con ello, el consejero regional añadió que “así es que felicitarlos e instarlos a seguir adelante nosotros aprobamos recursos anualmente pero ciertamente son los municipios los que canalizan a través de proyectos las distintas iniciativas de las localidades”.

Por su parte el concejal de la comuna de Aysén, Luis Otth, a la par de las autoridades presentes agradeció el trabajo realizado por los isleños agregando que “nuestro compromiso como concejo es apoyar todos estos proyectos que vayan en beneficio de la comunidad, no solamente aquí en Huichas, sino que lo estamos haciendo en los distintos lugares donde la municipalidad está aportando con este tipo de obras”.

Finalmente, Irene Mansilla, vecina de Islas Huichas, trabajadora del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) y reconocida al igual que sus pares en la actividad de inauguración acentuó lo hermoso del trabajo realizado e invitó a la comunidad que visita la obra a cuidarla añadiendo “que lo proteja que no haga desmanes, que no bote la basura, se entablaron muchos basureros para poder cuidar este lugar, este lugar es maravilloso, que suban a esto para disfrutarlo no destruirlo y que perdure en el tiempo en la isla”. Sentenció Mansilla.