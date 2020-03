Al ingresa el país en la Fase 4 de la pandemia de Covid 19, deben acentuarse las acciones preventivas para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras, siendo fundamental la labor de asesoría por parte de las mutualidades. Este tema además de revisar el protocolo en caso de licencias fueron unos de los temas tratados en la reunión para continuar la coordinación en conjunta por parte de los representantes de las instituciones de seguridad y las autoridades del trabajo de la Región de Aysén.

En la ocasión participaron la Seremi de Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce; la Directora Regional del Trabajo, Victoria Sierra; el Director Regional del Instituto de Seguridad Laboral, ISL, Mario Garay y representantes de la Mutual de Seguridad, de la Asociación Chilena de Seguridad, ACHS, y del Instituto de Seguridad del Trabajo, IST.

La Seremi Andrea Ponce se refirió a la coordinación entre las entidades, “Sostuvimos una reunión en conjunto con la Directora del Trabajo y todas las instituciones que administran el seguro de la ley 16.744, el ISL, IST, Mutual de Seguridad y Asociación Chilena de Seguridad. En definitiva, hoy día tenemos que trabajar en conjunto, los organismos públicos y privados para tratar de mantener la seguridad y la salud de todos los trabajadores y trabajadoras de la Región de Aysén, en cuanto a la pandemia del coronavirus. Todas las acciones que nosotros podamos realizar van a ir en beneficio de ellos, esto no está establecido en algún lugar específico, sino que nos encontramos trabajando en una situación inesperada, sin embargo, sacando conclusiones, buscando ejemplos entre las empresas que cada uno de ellos asesora, vamos a poder lograr disminuir la posibilidad de contagio de todos ellos”.

A su vez, la Directora del Trabajo, Victoria Sierra, afirmó: “Para la Dirección del Trabajo es muy importante establecer redes tanto con entidad públicas como con los servicios privados, en este caso, con las mutualidades, que son los organismos administradores del seguro de la ley de accidentes y de trabajo. Estamos en un contexto muy complejo, que es la pandemia que nos afecta como país con el coronavirus. El llamado es a trabajar en conjunto, tanto con las mutualidades como con el ISL, la Seremía y por supuesto, con la Dirección del Trabajo, que está muy preocupada por todos los trabajadores de la región. Hemos hecho difusión de nuestro dictamen con las diversas empresas de la región y el llamado es a los empleadores, a tomar todas las medidas para proteger a los trabajadores de esta pandemia que nos afecta. Así que a cuidarnos todos y vamos a estar en contacto con las mutualidades para seguir enfrentando esta situación que tanto nos afecta hoy”.

El consultor en prevención de riesgos, representante del IST, Carlos Herrera, se refirió a la reunión afirmando, “la reunión me pareció adecuada, de acuerdo a la contingencia nacional que estamos viviendo. Fue una reunión donde se trataron temas relacionados a las características de los síntomas del coronavirus, recomendaciones para evitar el contagio y cómo las mutualidades estamos generando la difusión de estos protocolos internos relacionados con las empresas adherentes. Rescato que en esta reunión tomamos medidas en conjunto para poder apoyar a la comunidad laboral de la región, en conjunto con la Seremi del Trabajo, Andrea Ponce. Creo que estamos preparados para generar este tipo de recomendaciones para los trabajadores de las distintas mutualidades.

En la reunión se abordó la información de la Superintendencia de Seguridad Social, SUSESO, que señala que a partir del inicio de la Fase 4 de la pandemia en el país, se determina que las denuncias de enfermedad no podrán ser calificados como de origen laboral, dado que en esta etapa no habría suficiente seguridad de la trazabilidad del contagio. No obstante, en aquellas situaciones donde sí se podría realizar una trazabilidad irrefutable de que el contagio es de origen laboral, la licencia sería pagada por parte de las mutualidades.