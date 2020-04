La iniciativa estará una semana abierta a la comunidad y

posteriormente serán entregados los resultados a las autoridades

regionales para análisis y medidas.





Una encuesta para conocer la opinión de la ciudadanía respecto de

decretar una cuarentena total para la región de Aysén, es la que

planteó la Municipalidad de Coyhaique en donde pueden participar todos

los habitantes de este territorio ingresando con su rut al sitio

www.coyhaique.cl/aysendecide/



La iniciativa que fue lanzada este sábado 11 a las 21hrs tuvo

rápidamente interacciones logrando en una hora más de 1500 votos y que

consulta lo siguiente: “Queremos saber tu opinión y llevarla a las

autoridades regionales, quienes tienen el poder de decretar cuarentena

total para la región de Aysén.

Estás de acuerdo o no, con un cierre efectivo de las fronteras de la

región de Aysén para impedir más contagios por la pandemia del

Coronavirus, dejando sólo el acceso para abastecimiento del

territorio, pero con una estricta barrera sanitaria”.



Al respecto el alcalde de Coyhaique Alejandro Huala explicó el

objetivo de esta consulta “hemos levantado esta encuesta con el

sentido de llevar objetivamente el resultado de lo que siente la

ciudadanía a la autoridad. La idea tiene que ver con no dejar entrar

ni salir a personas, pero si dejando el abastecimiento para todos,

porque la idea es el autocuidado y queremos saber si la ciudadanía lo

comparte o no. Luego llevaremos este sentir a la intendenta para que

considere la sabiduría popular y ver cómo se combate esta pandemia que

a todos nos tiene tan afligidos” señaló el alcalde de Coyhaique.



Adicionalmente el jefe comunal Coyhaique planteó “por otra parte, si

bien el objetivo es conocer la opinión de la ciudadanía, también

sabemos la vulnerabilidad que tenemos en nuestro sistema de salud y

que por eso debemos cuidarnos entre todos, por lo que, la mejor forma

es preguntarle a la comunidad qué piensa y que esos resultados nos

sirvan y puedan ser considerados para tomar decisiones”.



Finalmente, esta encuesta estará abierta a toda la comunidad de la

región de Aysén en las distintas plataformas sociales, durante una

semana por lo que el alcalde Alejandro Huala reiteró “Esperamos que la

ciudadanía participe de manera masiva porque necesitamos el máximo de

las opiniones para validarse ante las autoridades”.