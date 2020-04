La contaminación atmosférica y la precaria infraestructura hospitalaria son las principales razones para evitar el regreso a Clases en su comuna.

Alcalde Patricio Ulloa:“En Cochrane No Habrá Retorno a Clases, hasta que esten las condiciones de seguridad y tranquilidad que nuestra comunidad necesita”La contaminación atmosférica y la precaria infraestructura hospitalaria son las principales razones para evitar el regreso a Clases en su comuna. En medio de la emergencia sanitaria producto del Covid-19, que afecta a todo el país, y en relación al retorno a clases en la comuna de Cochrane, el alcalde Patricio Ulloa, informó a su comunidad, que como alcalde y sostenedor, no autorizará el regreso a clases en Cochrane. Según aduce el alcalde Ulloa, no esta “de acuerdo con el regreso a clases del estudiantado por dos razones: la alta contaminación atmosférica presente en el invierno en nuestras comunas, la que según varios expertos ayuda a la propagación del corona virus, en la eventualidad que exista un contagio de transmisión ciudadana, y segundo la precaria infraestructura hospitalaria de nuestra provincia y región”. “No creo que el mayor temor sea enfermarse. El mayor temor que tienen nuestros vecinos en la región y nuestra comuna, es el temor a no tener acceso a la salud en forma oportuna. Indico esto porque en el caso de la provincia de Capitán Prat, en nuestro hospital solamente hoy día contamos con un ventilador mecánico”, puntualizó. El alcalde Cochranino, es claro en señalar que esas son las dos principales razones, para no autorizar el retorno a clases en Cochrane, pero existen varias más que impiden avalar una decisión como esta. “Aún no llegamos al peak; la pandemia en Chile está en pleno desarrollo, en la región aún no podemos dar normalidad porque aún ni siquiera entramos en la crisis sanitaria, que todos quisiéramos que no llegue, pero que todos los expertos han dicho que mientras no exista una cura o vacuna estaremos expuestos al contagio y enfermaremos, queramos o no”. “Lo más probable que en algún momento el virus llegará, aún cuando hagamos los mejores esfuerzos para evitarlo. Por tal motivo debemos tomar todos los resguardos posibles para evitar contagios en nuestra austral comuna y por el momento en Cochrane no habrá retorno a clases, hasta que estén las condiciones de seguridad y tranquilidad que nuestra comunidad necesita”, enfatizó. Patricio Ulloa reconoce que en la región se han hecho los esfuerzos correspondientes para enfrentar esta pandemia y que han tenido resultados importantes, de allí que a la fecha solo existan 7 casos. Sin embargo, enfatiza que “no tenemos que bajar los brazos y en este sentido le pedimos a las autoridades regionales, y les he propuesto a los 10 alcaldes de la región, que podamos formar una mesa de trabajo, con el ministerio de educación, con la autoridad sanitaria, nuestra intendenta regional, y colegio médico, para evaluar cuando y en que condiciones se pudiese retornar a clases, y por supuesto también socializar esta información con nuestros centros de padres y apoderados y nuestros directores”. Tal como ha trasmitido desde el inicio de esta emergencia, Patricio Ulloa, reitera que para detener esta pandemia se requiere de la responsabilidad de todos, tomando decisiones correctas y reforzando las medidas preventivas “para cuidarnos, cuidar a nuestra familia y a nuestra comunidad”.