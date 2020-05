La senadora Ximena Ordenes aseguró este miércoles que se debe asegurar que ningún hogar del país sufrirá el corte de sus servicios como agua, luz, gas o conectividad a raíz de la pandemia por Covid 19, en el marco de la discusión del proyecto de ley que busca postergar el cobro de servicios básicos domiciliarios e impedir el corte de suministro en caso de deuda.

El proyecto -que se encuentra actualmente en tramitación y que ha sufrido distintas modificaciones- aborda la situación que viven millones de familias a lo largo del país producto de la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia por coronavirus, y que afecta con mayor gravedad a aquellos hogares con jefes de familia que han quedado sin trabajo.

Ordenes deslizó que se necesita un cambio en la estrategia del Gobierno para controlar la pandemia, ya que los efectos económicos serán más intensos y afectarán con mayor fuerza si es que no se generan acciones concretas y efectivas con ese objetivo.

“Se requiere un cambio de estrategia para el control de la pandemia en Chile así como para abordar la crisis económica que estamos viviendo, dando garantías a las familias chilenas que van a tener acceso a los servicios básicos”, señaló la parlamentaria.

Añadió que un corte de suministros a los hogares que no pueden pagar producto de la crisis económica derivada del coronavirus sería un “acto que no se puede tolerar. Sería inhumano. No se debe cortar servicios básicos a ninguna familia de la región durante la pandemia”.

La senadora dijo, además, que “en algún momento, vamos a tener que darnos el espacio para ver cómo vamos abordar los servicios básicos a futuro. En ese ámbito debemos hacer cambios, porque hoy día, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles también tienen un rol, son los entes reguladores, y debemos revisar cuáles son las facultades que tienen y cómo las dotamos de mayor capacidad para ser los garantes de los ciudadanos frente a situaciones donde se sienten vulnerados”.

Ordenes agregó que “no sirve la mirada discrecional de las empresas proveedoras de servicios básicos, por eso se debe asegurar por ley que los servicios básicos de agua, luz eléctrica, telecomunicaciones van a estar disponibles durante toda la extensión de la crisis sanitaria. El Gobierno tiene que rectificar el rumbo respecto de cómo se está abordando la pandemia y en particular, la crisis económica”.