En Villa O´Higgins están molestos por la tardía respuesta de parte de las autoridades regionales, en torno a exigir una cuarentena preventiva obligatoria para toda persona que haga ingreso a la región de Aysén.

La molestia se basa, porque de esta exigencia se eximen empresas con obras en la región. El alcalde Roberto Recabal fue enfático en expresar que “cuesta entender las medidas que se aplicaron en el caso del resguardo por Covid – 19, en nuestra comuna hemos realizado, entre todos, un gran esfuerzo para limitar el ingreso de personas no residentes, sobre todo para las empresas constructoras”.

El jefe comunal fue más allá en su crítica y manifestó que “en resolución exenta 361, se exige que cualquier persona que ingrese a la región de Aysén debe cumplir con cuarentena preventiva, lo que está muy bien, pero no están sujetas a esta medida empresas constructoras que hayan adjudicado licitación en cualquier comuna”.

Recordemos que fue la propia comunidad de O’Higgins quienes realizaron un corte de ruta para impedir el acceso a personas que no son residentes de la Villa, por lo que el ir y venir de trabajadores de las empresas constructoras preocupa, sobre todo pensando en que no tienen la obligación de una cuarentena obligatoria al llegar a territorio regional.

“Acá deben llegar funcionarios de Asmar y de empresas constructoras del norte del país, a las cuales no se les exige una cuarentena preventiva. Pienso se debe corregir esta medida, ya que discrimina y no se aplica la igualdad ante la ley, que no reconoce que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera y forma”.

Finalmente, desde Villa O´Higgins, esperan que “se pueda rectificar este traspié, para llevar tranquilidad a todas las vecinas y vecinos de esta austral comuna”.

En la comuna, se están realizando diversas obras, entre ellas, la construcción de la nueva barcaza para el Lago O´Higgins.