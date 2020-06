Patricio Ulloa insiste en que es urgente tomar medidas más drásticas en la región de Aysén, pues de lo contrario podríamos terminar como otras regiones y eso querría decir que no se ha aprendido nada.

El alcalde cochranino Patricio Ulloa, ve con mucha preocupación la situación regional frente al avance del Covid 19, temiendo que esta crisis sanitaria se transforme en una crisis humanitaria de proporciones en la región.

Ulloa es claro en señalar “que si no se toman medidas drásticas a la brevedad podríamos terminar como otras regiones del país, y eso quiere decir que no hemos aprendido nada. No podemos transformar esta crisis sanitaria en una crisis humanitaria”.

A su juicio, y así lo ha hecho ver en varias ocasiones, “se necesita proteger a la región estableciendo un cordón sanitario estricto, que nos haga aprovechar la ventaja que es hoy este aislamiento geográfico tan propio de nuestro territorio, pero que al mismo tiempo, si no reaccionamos oportunamente, puede ser un gran problema por tener una infraestructura hospitalaria débil que no tendría los medios para responder ante un aumento explosivo del contagio, lo que sumado al clima, que se ha dejado caer con dureza estos días, son señales que tenemos que analizar y tomar las mejores decisiones, pero oportunas ”.

Para el alcalde Ulloa, “el cordón sanitario sería la mejor forma de proteger a la región sin tener que llegar, tal vez, a la cuarentena obligatoria, pues nos permitiría seguir trayendo insumos a la región y seguir funcionando pero bajos estrictos protocolos sanitarios, que nos permitan asegurar que nuestro sistema hospitalario no colapse como está ocurriendo en el resto del país y que en muchas regiones ya es dramático”.

.

Finalmente Ulloa hace un imperioso llamado a las autoridades sanitarias nacionales a permitir que esta medida se implemente en la región de aysén a la brevedad, pues esta sería la única forma de proteger a nuestra región aprovechando una ventaja como el aislamiento para no tener que lamentar un colapso mucho mayor y que implicaría la vida de muchos ayseninos.