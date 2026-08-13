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El Senado despachó las modificaciones a la Ley N° 21.805, que perfeccionan la implementación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, fortaleciendo su conducción operativa y aplicando mejoras en beneficio de las personas cuidadoras y de quienes requieren apoyos y cuidados. Un importante paso para consolidar el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC) dio este martes el Congreso Nacional,…
Proyecto pionero liderado por Cristian Moreno de la Fundación Fungi fue seleccionado por National Geographic Society para integrar la nueva generación del programa forNature. La iniciativa chilena busca incluir a Butyriboletus loyo (loyo), especie en peligro de extinción, dentro del marco de Derechos de la Naturaleza 11 agosto, 2026 - National Geographic Society acaba de anunciar…
Esta medida, que establece un marco de cooperación técnica para temas sanitarios, se suma a la declaración conjunta que firmaron ambos países en junio, con miras a comenzar negociaciones para un futuro acuerdo comercial. Según cifras del International Trade Centre, las exportaciones chilenas a Marruecos tienen un potencial adicional de US$ 48 millones a 2030 si es que ambos países…
El consejero regional por la provincia de Aysén cuestionó nuevamente la gestión municipal en torno a la iniciativa, luego de que se determinara que el proyecto debe ser replanteado debido a observaciones técnicas. También advirtió sobre dificultades relacionadas con la propiedad de terrenos necesarios para el acceso al futuro terminal. El Consejero por la provincia de Aysén, Julio…
Coyhaique, 13 de agosto de 2026.- El Seremi de Energía de Aysén, Juan Luis Amenábar, dio a conocer los resultados del quinto proceso de postulación al Subsidio Eléctrico, correspondiente al segundo semestre de 2026, convocatoria que alcanzó la cifra más alta de hogares beneficiados desde la creación de esta política pública. A nivel nacional, 1.926.830 hogares resultaron beneficiados,…
La muestra, montada en la Sala de Peones del Museo Regional de Aysén (Coyhaique), estará abierta durante un mes y exhibe una serie de obras cocreadas junto a mujeres del litoral norte de la región. El día 8 de agosto se inauguró en el Museo Regional de Aysén, en Coyhaique, la exposición "El Viaje del Luche". Montada en la…
Este 3, 4 y 5 de abril, la comuna de Cochrane será…
Durante las jornadas del miércoles 5 y viernes 7 de agosto, la PDI en conjunto con Carabineros de Chile,…
Durante las jornadas del miércoles 5 y viernes 7 de agosto,…
La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó el recurso de nulidad interpuesto…
El ejemplar permanecía sumergido hasta el cuello con síntomas de hipotermia en…
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Proyecto pionero liderado por Cristian Moreno de la Fundación Fungi…
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El consejero regional por la provincia de Aysén cuestionó nuevamente la…
El 90% de los chilenos ya utiliza inteligencia artificial y un 70% reconoce mejoras en su experiencia financiera gracias a…
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