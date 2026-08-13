La muestra, montada en la Sala de Peones del Museo Regional de Aysén (Coyhaique), estará abierta durante un mes y exhibe una serie de obras cocreadas junto a mujeres del litoral norte de la región. El día 8 de agosto se inauguró en el Museo Regional de Aysén, en Coyhaique, la exposición "El Viaje del Luche". Montada en la…