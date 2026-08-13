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Destacados

Gobierno fortalece la implementación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

El Senado despachó las modificaciones a la Ley N° 21.805, que perfeccionan la implementación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, fortaleciendo su conducción operativa y aplicando mejoras en beneficio de las personas cuidadoras y de quienes requieren apoyos y cuidados. Un importante paso para consolidar el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC) dio este martes el Congreso Nacional,…

Fernando Cornejo
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CienciaDestacadosNacional

Fundación Fungi trabaja para que se le otorguen derechos a una especie de hongo endémico: ciencia, ley y conocimiento tradicional serán los ejes

    Proyecto pionero liderado por Cristian Moreno de la Fundación Fungi fue seleccionado por National Geographic Society para integrar la nueva generación del programa forNature. La iniciativa chilena busca incluir a Butyriboletus loyo (loyo), especie en peligro de extinción, dentro del marco de Derechos de la Naturaleza     11 agosto, 2026 - National Geographic Society acaba de anunciar…

Fernando Cornejo
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DestacadosNacionalPolitica

Chile y Marruecos dan nuevo paso de acercamiento tras firma de acuerdo para facilitar el comercio de alimentos

Esta medida, que establece un marco de cooperación técnica para temas sanitarios, se suma a la declaración conjunta que firmaron ambos países en junio, con miras a comenzar negociaciones para un futuro acuerdo comercial. Según cifras del International Trade Centre, las exportaciones chilenas a Marruecos tienen un potencial adicional de US$ 48 millones a 2030 si es que ambos países…

Fernando Cornejo
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DestacadosPoliticaregional

Tras revocación de proyecto Terminal de Buses Aysén Core Rossel “esta administración va camino a terminar su mandato sin una obra relevante”

  El consejero regional por la provincia de Aysén cuestionó nuevamente la gestión municipal en torno a la iniciativa, luego de que se determinara que el proyecto debe ser replanteado debido a observaciones técnicas. También advirtió sobre dificultades relacionadas con la propiedad de terrenos necesarios para el acceso al futuro terminal.   El Consejero por la provincia de Aysén, Julio…

Fernando Cornejo
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ActualidadDestacadosregional

Quinto proceso de entrega del subsidio eléctrico alcanza una cobertura de 13 mil hogares en Aysén

    Coyhaique, 13 de agosto de 2026.- El Seremi de Energía de Aysén, Juan Luis Amenábar, dio a conocer los resultados del quinto proceso de postulación al Subsidio Eléctrico, correspondiente al segundo semestre de 2026, convocatoria que alcanzó la cifra más alta de hogares beneficiados desde la creación de esta política pública. A nivel nacional, 1.926.830 hogares resultaron beneficiados,…

Fernando Cornejo
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CulturaDestacadosregional

La historia de “El Viaje del Luche”: exposición que rescata el oficio histórico de recolectoras llegó al Museo Regional de Aysén

  La muestra, montada en la Sala de Peones del Museo Regional de Aysén (Coyhaique), estará abierta durante un mes y exhibe una serie de obras cocreadas junto a mujeres del litoral norte de la región. El día 8 de agosto se inauguró en el Museo Regional de Aysén, en Coyhaique, la exposición "El Viaje del Luche". Montada en la…

Fernando Cornejo
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DestacadosMedio Ambiente.

Calidad del aire: Realizan primer taller ciudadano de consulta pública para el anteproyecto del Plan de descontaminación de Puerto Aysén.

Fernando Cornejo
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DestacadosSalud

Gobierno lanza Campaña “Esto es sin Juzgar” para visibilizar fenómenos de consumo de alcohol y otras drogas

Fernando Cornejo
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CulturaDestacadosregional

Escena Ambulante cerró con éxito su itinerancia de otoño-invierno por Aysén

ActualidadDestacadosregional

Corporación ONCOAYSEN celebra el Día del Niño en alianza con la Fundación “Oncosur” de Valdivia

ActualidadDestacadosregional

Procedimiento Voluntario Colectivo: SERNAC BUSCA COMPENSACIONES TRAS FALLA OPERATIVA DE BANCO RIPLEY QUE PROVOCÓ DESCUENTOS Y SALDOS NEGATIVOS EN CUENTAS DE CLIENTES

DestacadosPoliticaregional

Aysén pone sus propuestas sobre la mesa para avanzar hacia un Estado que responda mejor a las personas

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ActualidadDestacadosregional

MÚSICA, TALENTO LOCAL Y K-POP LLENARON DE ALEGRÍA EL DÍA DE LA NIÑEZ EN COCHRANE

ActualidadDestacadosregional

Emporcha celebra su aniversario con concurso de dibujo y convoca a escolares del litoral de Aysén

ActualidadDestacadosregional

En Coyhaique lanzan el programa «Eriazo Cero» para recuperar terrenos abandonados y mejorar la seguridad comunitaria

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Salud declara zona de riesgo sanitario a localidad de Villa Frei


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OPERATIVOS POLICIALES EN COYHAIQUE Y PUERTO CISNES DEJAN 13 DETENIDOS Y DECENAS DE FISCALIZACIONES EN AYSÉN

  Durante las jornadas del miércoles 5 y viernes 7 de agosto, la PDI en conjunto con Carabineros de Chile,…

Fernando Cornejo
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  Durante las jornadas del miércoles 5 y viernes 7 de agosto,…

Fernando Cornejo
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DestacadosPolicialregional

Corte de Coyhaique confirma condena de 7 años de presidio por tráfico de drogas

La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó el recurso de nulidad interpuesto…

Fernando Cornejo
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DestacadosPolicialregional

Operativo de emergencia en la Ruta X-50: Carabineros y vecinos rescatan caballar atrapado en laguna congelada en Aysén

El ejemplar permanecía sumergido hasta el cuello con síntomas de hipotermia en…

Fernando Cornejo
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DestacadosNacionalTecnología y Entretenimiento

Experian revela que la inteligencia artificial impulsa una nueva etapa en la experiencia financiera de los chilenos, según último estudio

El 90% de los chilenos ya utiliza inteligencia artificial y un 70% reconoce mejoras en su experiencia financiera gracias a…

Fernando Cornejo
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Nixi for Children: Fundación Te Apoyamos trae a Chile tecnología de realidad virtual pionera en Latinoamérica para tratar a niños con cáncer

Con presentación de productores/as y expertos cierra programa de transferencia de conocimientos agropecuarios

10 consejos para sacar mejores fotos con el celular