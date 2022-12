La plataforma digital estará disponible en www.cyberfosis.cl entre el 6 y 26 de diciembre y en ella se podrá acceder a los datos de cada uno de los emprendedores, para tomar contacto directo con ellos y concretar las compras.

Cyber FOSIS Navidad es una iniciativa orientada a emprendedores y emprendedoras que han participado de los programas del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, o miembros de la Comunidad Emprendedora FOSIS. Esta vitrina digital busca ser un espacio para incentivar ventas online de productos y servicios durante los días previos a la Navidad.

En el sitio web del Cyber FOSIS Navidad están participando 28 emprendedores regionales de las comunas de Chile Chico, Coyhaique, Aysén, Río Ibáñez, Cochrane y Lago Verde quienes ofrecen productos de artesanía y manualidades, accesorios y regalos, belleza y salud, comida, mundo infantil, servicios, hogar, vestuario y calzado.

La emprendedora de Chile Chico, Daniela Reyes, trabaja en estampados y sublimados en Sublipatagona. “Invito a las personas para que ingresen a la página de Cyber FOSIS Navidad y conozcan mi emprendimiento. Me parece una excelente experiencia para generar más ingresos, ya que ha estado un poco mala la venta con esto de la pandemia. En las redes sociales me ha ido súper bien, genero más ventas por WhatsApp y por Instagram. Invito a las personas a que ingresen a Sublipatagona, en Facebook e Instagram me pueden ubicar. Invitar a las personas para que ahora, en le mes de diciembre, se metan a la página del Cyber FOSIS Navidad y ahí puedan ubicarme, no sólo a mi sino que a varios que estamos participando y vendiendo nuestros productos”.

Fernanda Leiva, Directora Regional del FOSIS, destacó que “estas vitrinas digitales nos han permitido mantener activas las ventas de nuestros emprendedores y emprendedoras durante los difíciles tiempos de pandemia y actualmente siguen siendo una herramienta útil y que reporta buenos dividendos, donde nuestros usuarios y usuarias han aprovechado de potenciar sus redes sociales como canales de venta, generando contenidos atractivos para difundir sus negocios y ofrecer sus productos y servicios. Invitamos a toda la comunidad regional a seguir apoyando y prefiriendo nuestros emprendimientos locales, para así en esta navidad hacer regalos con sentido y seguir impulsando nuestra economía regional”.

Entre el 6 y el 26 de diciembre estará disponible la vitrina digital en www.cyberfosis.cl, con una gran variedad de productos, servicios y grandes alternativas para regalar esta navidad.