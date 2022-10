Una de las áreas estratégicas de servicio de la Policía de Investigaciones de Chile es el control migratorio y policía internacional, ya que en un mundo cada vez más interconectado y complejo la policía civil debe desplegarse en el control de las fronteras, fiscalizando la permanencia de extranjeros en el territorio nacional y garantizando la protección del país y sus instituciones ante organizaciones criminales trasnacionales.

La labor de la PDI en el control migratorio se divide en tres etapas: ingreso, estadía y salida del territorio nacional. Para ello, el área de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones tiene la misión de controlar el 99% de las personas que ingresan o salen del país.

Al respecto, el jefe subrogante del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Coyhaique, subcomisario Pablo Soto, señaló que “cada control de policía internacional o fiscalización de extranjeros en el país o en la región, además de cumplir con los estándares internacionales, se realiza mediante análisis de datos para proteger la seguridad nacional. Así, dentro del trabajo del control migratorio, mantenemos el monitoreo constante de quienes circulan por pasos fronterizos con el fin de detectar perfiles de riesgo”.

Así, el trabajo de control migratorio se basa en el reconocimiento y validez de documentos de identidad, perfilamiento y análisis de datos, inspección secundaria orientada a fortalecer y apoyar las labores de los controles fronterizos de la PDI, monitoreo de pasos fronterizos informales o no habilitados, proyecciones estadísticas de movimientos migratorios futuros y coordinación en la lucha contra el crimen transnacional.

En la región, la PDI mantiene el control de tres pasos fronterizos: Coyhaique Alto, Huemules y Jeinimeni, permaneciendo habilitados solo éstos dos últimos para ingreso y salida de personas al territorio nacional. No obstante, el área de Migraciones y Policía Internacional colabora permanentemente en el control en los otros pasos fronterizos habilitados.

De acuerdo a lo explicado por el subcomisario Pablo Soto, “cuando una persona ingresa o sale del país por un paso que no es controlado por la PDI, nuestra función es consultar en los sistemas institucionales si la persona que está solicitando el salvoconducto para salir del territorio nacional no tiene impedimentos para dejar el país, verificando si es que tiene o no alguna orden vigente”.

Balance control migratorio Aysén

A continuación, se expone la cantidad total de personas que registran entradas y salidas del país por los pasos fronterizos controlados por la PDI en la región. En ese sentido, la totalidad de entrados durante el 2020 fue de 62.334; salidos 64.366; y el general fue de 126.700. Durante el 2021, la totalidad de entrados fue de 7.296; salidos 6.419; y el general fue de 13.715. Y durante el primer semestre de 2022, la totalidad de entrados corresponde a 18.163; salidos 17.650; y el total general corresponde a de 35.813.

De acuerdo a estos datos, “se permite dilucidar que los totales de personas que ingresaron y salieron del país durante el año 2021 en la región, disminuyeron en un 89% en relación al 2020, debido a las restricciones generadas por temas sanitarios y el impacto de la pandemia. Del mismo modo, los datos entre los meses de enero y junio del año 2022 mantienen relación con la apertura de los puntos de control fronterizo y a la mayor flexibilización en cuanto a los criterios para entrar y salir del país, demostrando un aumento del 82,9 % en comparación con el mismo período del 2021”, sostuvo el jefe subrogante del Departamento de Migraciones y Policía Internacional.

Dentro de las principales nacionalidades que presentan una mayor cantidad de movimientos migratorios en el país, se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Perú, mientras que a nivel regional la mayor cantidad de movimientos corresponden a ciudadanos de Argentina.

Documentos exigidos para control migratorio

En relación a la documentación exigida para transitar desde Chile hacia Argentina, o viceversa, desde la PDI informaron que durante el control migratorio se deben presentar el documento de viaje válido y vigente, en primera instancia el pasaporte. Ahora bien, si el viajero pertenece a países acogidos al acuerdo Mercosur, podrán viajar presentando solamente la cédula de identidad o DNI de su país, siempre vigente. Además, cabe recordar que la extensión de la vigencia de las cédulas de identidad decretada por el Decreto N°147/2021, en su artículo 3º, que indica que dicha extensión no habilita a aquellas cédulas vencidas como documento de viaje para ingresar a países extranjeros.

Cabe señalar que lactantes también deben portar la documentación requerida y que el egreso de menores de 18 años debe apegarse al Art.49 de la Ley N°16.618 de Menores, esto quiere decir que en caso de que no pudiese otorgarse permiso o sin motivo plausible, se le negare la autorización por la persona o las personas que deben prestarlo, está autorización podrá ser otorgada por el juez de letras de menores del lugar en que tenga su residencia el menor.

Finalmente, desde la PDI recordaron que el horario de atención para tránsito de personas y vehículos por el paso fronterizo Huemules es de 08:00 a 18:30 horas y en Jeinimeni es de 08:00 a 20:00 horas.