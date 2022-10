La Institución registra cerca de mil detenidos en lo que va transcurrido del presente año y ha reforzado los niveles de vigilancia a través de patrullajes a pie, motorizados -con apoyo de COP- retomando igualmente los patrullajes en bicicleta.

Un arduo trabajo es el que desarrolla Carabineros, Institución que a través de sus medios humanos y logísticos sumado a una planificación de servicios, mantiene un despliegue 24/7 en pos de garantizar la seguridad de todos.

La 1ra. Comisaría de Coyhaique, al igual que las otras Unidades, retenes y destacamentos existentes en la región, desarrollan un trabajo de manera coordinada con instituciones de la sociedad civil y la comunidad, para seguir haciendo del territorio de Aysén una de las regiones más seguras del país.

“A la fecha llevamos 984 personas detenidas por diferentes delitos, dentro de los cuales 91 casos corresponden a personas menores de 18 años, eso demuestra el trabajo constante que está efectuando Carabineros sobre todo en la comuna de Coyhaique”, expresó el Comisario de esta ciudad, Mayor Franco Herrera Quezada.

El Oficial Jefe valoró los antecedentes que otorga la comunidad, lo cual permite establecer los días, horarios, modus operandi que mantienen los antisociales, con la finalidad de realizar una mejor planificación de los servicios, efectuar controles, fiscalizaciones y capturar a dichas personas ya sea en situación de flagrancia o en virtud de órdenes de aprehensión vigente.

“Todas estas medidas conllevan a brindar más seguridad a la población. Hacemos un llamado para que las personas sigan confiando en Carabineros de Chile, sigan entregando información a través de los diferentes canales, en nuestra página web, el fono denuncia anónimo que posee la Subsecretaría de Prevención del Delito (600 400 0101), 133, 135 para poder ir en directo apoyo y ayuda a los intereses y la situación que está afectando a la ciudadanía”, complementó.

Patrullajes

Adicionalmente, Carabineros mantiene un amplio despliegue y presencia en diferentes puntos de la ciudad de Coyhaique, servicios que son apoyados en el sector central o línea comercial de calle Prat por personal de la 5ta. Comisaría COP, sumado a patrullajes a pie, motorizados y en bicicleta.

Estos últimos servicios fueron retomados tras la mejora en las condiciones climáticas registradas en la pasada temporada invernal, permitiendo dotar al personal –a través de este medio- de mayor agilidad y cercanía con la comunidad.

“Con la llegada de la primavera, las condiciones climáticas nos permiten desplegar estos medios que son bastante certeros y llegar de manera rápida y eficiente donde la gente lo necesita. Hicimos una modificación en nuestros horarios, en nuestros despliegues y vamos a estar presentes en la zona céntrica, en los horarios de salida de los establecimientos educacionales para prevenir la ocurrencia de hechos delictuales”, expresó el Oficial.

Autocuidado

No obstante lo anterior, la Institución recordó a la comunidad adoptar y poner en práctica medidas de autoprotección y autocuidado, evitando incurrir en una excesiva confianza y no dejar especies de valor a la vista, cerrar correctamente los vehículos, evitar estacionarlos dejando el motor en marcha o las llaves en la chapa de contacto. Por las noches estacione en lugares iluminados, no deje la documentación al interior del móvil, utilice cortacorriente o traba volante.

En sus desplazamientos evite usar joyas o portar altas sumas de dinero, no publique sus salidas o ausencia del hogar a través de redes sociales.

El Mayor Herrera instó a la comunidad a denunciar los delitos, permitiendo su georreferenciación, distribución de los servicios e iniciar las diligencias con la finalidad de recabar los antecedentes y colocarlos a disposición de la Fiscalía.