«Más cerca de mis sueños» es el nombre del primer encuentro vocacional, organizado conjuntamente por la Escuela Básica Ribera Sur y la Biblioteca Pública de Puerto Aysén, y que tuvo por objetivo incentivar de forma cercana y didáctica a los estudiantes de sexto año básico del establecimiento educacional, a que exploren respecto a sus aspiraciones profesionales y laborales.

La instancia, congregó a una veintena de vecinos y vecinas de la ciudad -profesionales de las más diversas áreas-, quienes dieron cuenta de su experiencia personal en el ámbito laboral, respondiendo así las dudas e inquietudes de los alumnos y alumnas, como una forma de ayudar desde ya a descubrir y caminar hacia su futuro una vez egresados de la enseñanza media.

De esta manera, se reunieron actores, artista visual, veterinaria, futbolista, chef, mecánico, abogado, profesionales de la salud, de las fuerzas armadas y seguridad pública, tiktoker, entre otros. Todos dispuestos a disipar las consultas de los niños y niñas, quienes se mostraron felices ante esta inédita actividad.

“Me pareció bacán porque pudimos conocer distintos profesionales y averiguar más sobre lo que nos interesa. Que los militares hayan llevado sus equipos, la artista sus cuadros, el músico sus instrumentos, fue genial. Nos sentimos super bien con nuestros compañeros. Y espero que se vuelva a repetir, porque fue muy alegre y, a la vez, emocionante la actividad”, manifestó Alonso Ruiz, de sexto año A, una vez finalizado el encuentro.

Por su parte, José Montiel -conocido como “tío Pepe”-, profesor con una vasta trayectoria en la comuna, y quien fue invitado para dar a conocer su experiencia desde el área de la docencia, calificó la actividad como “maravillosa”. “En todos mis años como profesor, no recuerdo haber presenciado algo así. Fue muy interesante que nos reuniéramos gente de distintas profesiones que a los chicos les gustan y ese contacto de seguro les va a servir, y a muchos de ellos los va a inspirar para elegir a futuro una profesión, así que lo encontré muy entretenido. Agradecido por la invitación”.

Respecto a la génesis de este primer encuentro, responde a una estrategia pedagógica que tiene como finalidad promover un espacio donde los niños exploren sus intereses y motivaciones, con proyección al futuro. En primera instancia, mediante un trabajo colaborativo con los profesores de la escuela, a través de la aplicación de una encuesta que permitió acotar las preferencias profesionales de los estudiantes. “La lógica de esto es promover una cultura de altas expectativas porque nosotros no tenemos que enseñar solo a sumar y restar, sino también a soñar. Así, validamos los derechos de los niños desde la propia diversidad e identidad y, por otra parte, abrimos espacios a la comunidad, a través de estas instancias comunitarias, y en el marco de eso seguir promoviendo la excelencia, que obtuvimos este año”, explicó Neddy Jara, jefa de la Unidad Técnico Pedagógica de la escuela Básica Ribera Sur.

“Gratamente sorprendida por la concurrencia, cuando invitamos a nuestros vecinos a participar y les contamos lo que queríamos hacer, dijeron inmediatamente que sí, y eso habla de comunidad. Es un encuentro vocacional, pero además motivacional, si bien son pequeños de sexto año, desde ya podemos orientar e informarles respecto a qué pueden ser y hacer ellos en su vida laboral futura”, indicó Yasna Jara, coordinadora de la Biblioteca Pública local, con quien se forma esta alianza estratégica en pos de la realización de este evento.

“Que actividades de este tipo esté ocurriendo en nuestra comuna, que nuestros niños puedan conocer de qué se tratan las profesiones, qué implica cada una de ellas, y todo contado de la propia experiencia de nuestros vecinos, de primera fuente, es simplemente un acierto, así que sólo felicitar esta iniciativa e impulsarla para que otros establecimientos puedan replicarla”, relevó el alcalde Julio Uribe, quien participó de la instancia e instó a los niños y niñas a pensar en grande, que les permitan transformar y crear realidades.

Finalmente, el director del recinto educacional aysenino, Edgar Cáceres, enfatizó en que “esta es una muy rica instancia para retomar los valores de la niñez, que es cuando más nos atrevemos a soñar. Como escuela estamos convencidos de eso, y para ello es la invitación. A que no dejemos de soñar, a no perder el encanto, no perder las ganas de contribuir a la sociedad”, culminó.