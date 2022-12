En el marco de la tercera conmemoración del Día Nacional Contra el Femicidio declarado en la Ley N°21.282 del 19 de diciembre de 2020, la Policía de Investigaciones de Chile, a través de una campaña activa en redes sociales, busca sumarse a visibilizar este delito como la expresión máxima de violencia contra las mujeres.

Sumado a ello, ante la promulgación de la Ley N°21.212, más conocida como Ley Gabriela, la PDI ha fortalecido su trabajo investigativo bajo las nuevas incorporaciones de este cuerpo legal, además, participa activamente del “Circuito Intersectorial de Femicidio” con distintas instituciones para poner en práctica el Convenio y Protocolo Intersectorial de Femicidios y acuerdan acciones efectivas para enfrentar este delito.

Uno de los aspectos más importantes de la nueva legislación, explica el jefe de la Brigada de Homicidios Coyhaique, subprefecto Mauro Gutiérrez, es que “desde el año 2021 el concepto de femicidio en Chile cambió. La definición tradicional era la de ser el último eslabón de violencia a mujeres heterosexuales que han compartido un mismo techo con su victimario. Hoy, la definición de femicidio también considera las víctimas de violencia en el pololeo, es decir, sin convivencia, y el asesinato por el solo hecho de ser mujeres, incluyendo orientación sexual, identidad o expresión de género”.

Durante los últimos cinco años, la PDI en Aysén solo ha mantenido una investigación por el delito de femicidio, hecho ocurrido en el año 2020, y algunos casos de femicidios frustrados, no obstante, para la PDI es relevante entregar información sobre este fenómeno delictivo en la región.

Sobre esto, el jefe de la brigada especializada explica que, “si bien no hemos tenido delitos de femicidios consumados durante los dos últimos años, esto no quiere decir que no exista violencia contra la mujer en esta región. De hecho, como PDI hemos detectado diversas expresiones de violencia de género, incluyendo violencia intrafamiliar, casos que para nuestra policía son relevantes de investigar y entregar una respuesta concreta a la ciudadanía”, puntualizó el subprefecto Mauro Gutiérrez.

Para reiterar la importancia de enfrentar este fenómeno a tiempo, el subprefecto Mauro Gutiérrez indicó que “es esencial que el entorno más cercano de aquellas mujeres que se encuentran siendo víctimas de violencia, denuncien a tiempo este tipo de acciones. Para ello, pueden acercarse a cualquier complejo policial de la PDI, con el fin de entregar información y antecedentes sobre algún caso determinado”.

Finalmente, el oficial policial reforzó que, en cualquier caso, “para evitar los femicidios es necesario denunciar la violencia de género, no podemos esperar que otro femicidio nos señale la importancia de evitar la violencia hacia la mujer”, invitando, además, a visitar las redes sociales de la PDI para conocer la campaña «¡Alto, no más! Todos juntos contra el femicidio. No esperemos el próximo femicidio, detengamos la violencia a tiempo».