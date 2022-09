La Carrera Docente cuenta con 5 tramos de desarrollo (Inicial, Temprano, Avanzado, Experto I y Experto II), además de un tramo provisorio denominado Acceso.

Esmeralda Toledo Larenas es funcionaria de Junji hace 4 años, y 3 lleva en el jardín infantil “Troperitos del valle” en Valle Simpson, en Coyhaique. y fue evaluada en el tramo avanzada.

Como una manera de mejorar las practicas pedagógicas en 2017 se implementa el Sistema de Desarrollo Profesional Docente a partir de lo dispuesto en la Ley N° 20.903, para promover que educadoras y educadores de párvulos de salas cuna y jardines infantiles sean el motor de cambio que permita entregar a niños y niñas una educación de calidad, a través de una trayectoria atractiva, fortaleciendo prácticas pedagógicas por medio de procesos de formación y acompañamiento. Así como también, acceder a cursos de perfeccionamiento y programas de inducción y mentoría, especialmente diseñados para quienes inician su trayectoria profesional.

Esmeralda Toledo Larenas es educadora de párvulos de la universidad de Valparaíso y magíster en dirección y liderazgo para la gestión educacional, de la universidad Andrés Bello, es oriunda de Villa Alemana y desde 2019 que trabaja en Junji Aysén. Sus ganas de llevar a otro nivel su carrera profesional, el amor inmenso que tiene por sus niños y niñas y por la vocación que guía sus pasos, fue que decide a inscribirse en este proceso de evaluación integral: “Fue un proceso largo y ameno, porque finalmente es lo que uno realiza a diario en el jardín infantil. Evaluamos nuestras prácticas, escogemos las experiencias más exitosas, fue un proceso muy grato. Que me ayudó también a conocer mis fortalezas y debilidades y cuáles son las oportunidades que tengo que mejorar para entregar una educación de calidad a los niños y las niñas. Fue una gran oportunidad, tenía que hacerlo. Yo le diría a las demás que se atrevan, que no es un proceso difícil, si es largo y requiere mucho compromiso, mucho tiempo y mucha dedicación” dijo Esmeralda.

Para la directora del jardín infantil Troperitos del Valle; María Inés Vera, este paso es uno muy importante: “A Esmeralda le fue muy bien, nos deja muy bien, tanto al jardín como a Junji, porque ella salió muy bien evaluada y representó a la institución. Felicitarla enormemente, y que siga siendo una excelente profesional, agradecerle su esfuerzo, dedicada, con esmero, con amor, con entrega, tanto a los niños como las familias y al equipo de acá de Troperitos del Valle” señaló.

Desde Junji Aysén, su director regional manifestó su alegría por el logro conseguido: “queremos enviar un fuerte abrazo a Esmeralda, felicitarla y decirle que el equipo de Junji Aysén se siente orgulloso por el logro en la evaluación docente, esta es una muestra que se pueden lograr los objetivos, por la misma razón quiero hacerles un llamado a todas las educadoras de párvulos para que se atrevan y realicen lo que ellas mejor saben hacer entregar educación de calidad a niños y niñas” dijo Sergio Herrera Hernández.

Según comentó Esmeralda “en este proceso una comisión evaluadora revisa las evaluaciones, planificaciones, las experiencias, el espacio, el protagonismo que le entregamos a los niños, los juegos. Las pruebas involucran el nivel transición, las etapas de los niños, las bases curriculares, los aprendizajes”. Para finalizar agradeció a su equipo técnico: “se preocuparon de que no faltara nada y a la directora que me apoyó mucho y me animó a seguir con este proceso, en 4 años me voy a volver a evaluar”