La vivienda posee un amplio estándar de aislación térmica y fue el resultado de un trabajo coordinado entre la oficina municipal de vivienda y del Ministerio de Vivienda a través del Serviu.

El Alcalde de la comuna de Cisnes junto a su equipo técnico y profesional hicieron entrega de una nueva y amplia vivienda a una familia de Puerto Cisnes, integrada por adultos mayores, quienes esperaban con ansias poder habitar este inmueble, iniciativa de la cual están muy agradecidos y emocionados de haber sido beneficiados, tal como se desprende de las sencillas pero significativas palabras de la señora Gladys.

“Siempre me soñaba entrando a una casa tan bonita, para que no me pillen yo me arrancaba a mirar esta casa tan linda y llegó el momento. Le doy gracias a Dios, que Dios los bendiga mucho y contenta, agradecida, aquí somos tres con mi nieto, así es que, doy gracias a Dios porque nunca pensaba esto”.

El Alcalde de la comuna de Cisnes, Francisco Roncagliolo Lepio, puso en valor el impulso que ha dado su gestión a través de diversas iniciativas, al apoyo social en el tema habitacional.

“Estamos muy contentos de este entregar este beneficio, este apoyo a don José Nitor, a su familia, una casa absolutamente nueva, con un estándar importante de aislación térmica, que reúne características muy importantes para que los acompañe en todo este proceso que se viene, ya que, se van a cambiar de casa muy pronto. Y esto es parte del trabajo que hemos estado haciendo en toda la comuna, lo que buscamos es que nuestra gente, la gente de nuestra comuna puede acceder a tener una casa digna, una casa con los mejores estándares posibles, que mejore también sus condiciones de vida y con este tipo de beneficios se está cumpliendo. Así es que, a seguir trabajando juntos, a seguir avanzando, en un trabajo coordinado con la oficina de vivienda del Municipio y también con el Serviu y el Minvu de la región de Aysén”.

En tanto, Marcos Antileo, arquitecto de la oficina municipal de vivienda, entregó algunos detalles técnicos de la nueva vivienda. “Una casa de 52 metros cuadrados, estamos muy felices de poder entregarla el día de hoy, fue un proceso bastante largo, pero estamos felices de poder entregar la vivienda. Vemos la alegría de don José, de su familia y eso nos llega de satisfacción como oficina y como Municipio y felicitamos a los beneficiarios”.

Don José Nitor, agradeció a todos quienes hicieron posible concretar la vivienda que junto a su familia habitaran, iniciativa que se concretó gracias al trabajo mancomunado entre la Municipalidad de Cisnes, su oficina de vivienda y el Minvu regional a través del Serviu y el subsidio DS10.