El Instituto Nacional de la Juventud de la región de Aysén, junto a jóvenes y comunidad en general presentó el resultado del diagnóstico correspondiente al proyecto piloto “Ser Joven en Coyhaique”, trabajo realizado durante el mes de octubre por los coordinadores de INJUV Aysén y jóvenes de la región y que tuvo como principal objetivo identificar las temáticas prioritarias y caracterizar a la población juvenil de la comuna.

La actividad se llevó a cabo en el gimnasio del Liceo Técnico Profesional Profesor Ricardo Navarrete Barría y estuvo acompañada también de presentaciones artísticas donde participaron Incoherentes Crew, Bombshell Dancestudio, Astrid y Emilio, El Virgo y Catezi, quienes fueron los encargados de animar el ambiente y de mostrar todos sus dotes artísticos.

En el desarrollo del diagnóstico las y los jóvenes participantes apoyaron en la creación de un análisis FODA, según las temáticas seleccionadas a partir de los encuentros, instancia que será de ayuda como insumo en la construcción de la política pública local para la juventud.

¿Qué motiva la creación del proyecto?

El limitado nivel de participación de jóvenes entre 15 y 29 años en acciones de desarrollo comunitario. Lo anterior se expresa en que: – Solo el 14,4% de jóvenes declara participar en organizaciones de desarrollo comunitario (16,8% en adultos) según INJUV, 2018. En 2015, esta cifra era de 12,9% en jóvenes y 17,4%en adultos (INJUV, 2015). – El 46% participa en organizaciones sociales. (INJUV, 2018). La participación en organizaciones sociales bajó respecto a 2015 (50% en 2015 y 46% en 2018) según INJUV 2018. – Desde 2012 ha venido disminuyendo sostenidamente el porcentaje de jóvenes que ha participado en al menos una actividad de ayuda en la comunidad o trabajo voluntario en el último año.

Si en 2012 era 34,8%, en 2015 era 28,3%, para 2018 era sólo el 27,8%, según ENJ 2012, 2015 y 2018. Se espera trabajar en un programa de 1 año 9 meses de duración para vincular a jóvenes con el desarrollo comunitario de su comuna a través de un trabajo en conjunto de INJUV, Municipio, organizaciones comunitarias y jóvenes.

Para la Directora Regional (s) Génesis Arias Fuentes “es importante motivar a las juventudes de nuestra región, acompañarlas y trabajar en conjunto. Fortalecer las capacidades y herramientas a nivel local, por medio de los municipios, para desarrollar acciones y estrategias que mejoren la vinculación de las y los jóvenes con el desarrollo comunitario”.

En tanto Francisco Sánchez, joven que participó en la elaboración del diagnóstico sostuvo que “en primer lugar me parece útil y necesario todo el procedimiento que se realizó, siento que actualmente la metodología institucional está quedando obsoleta ya que los tiempos han cambiado y mucho, hay que motivar aún más a la comunidad juvenil o encontrar la forma de que sientan el valor de este tipo de instancias, creo que hay una desvinculación de las y los jóvenes para consigo mismos y para su territorio cercano. Hemos tenido mucho tiempo donde no nos hemos cuestionado, no sabemos lo que tenemos”.