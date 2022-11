76 estudiantes del Liceo Bicentenario de la Patagonia Agrícola e Industrial participaron en un ciclo de capacitaciones del programa de Prevención en Violencia contra las Mujeres del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, SernamEG, que se ejecuta en convenio con la Municipalidad de Coyhaique. Tras cumplir el proceso completo de formación se realizó la ceremonia de certificación, de monitoras y monitores juveniles en prevención de violencia contra las mujeres.

La Directora Regional (S) de SernamEG, Carla Arriagada Malagueño, se refirió a las charlas, talleres y capacitaciones que se han realizado durante el presente año, precisando que “nuestra alianza estratégica con la Municipalidad de Coyhaique conlleva varios programas y uno de ellos es el de Prevención en Violencia contra las Mujeres. Este, realiza un trabajo en varios establecimientos educacionales como el Liceo Altos del Mackay, el Liceo San Felipe Benicio y ahora en el Liceo Bicentenario Agrícola de la Patagonia. Es una labor que se efectúa durante todo el año, porque la idea es ir entregando herramientas a las y los jóvenes; al mismo tiempo que se genera sensibilización que apunta a cuestionar los patrones de género en una educación no sexista que permita avanzar en la igualdad, equidad; por lo tanto, en una sociedad mucho más justa”.

Durante la ceremonia de certificación de los terceros y cuartos medios del Liceo Bicentenario de la Patagonia Agrícola e Industrial, el Alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica Villegas, le dijo al estudiantado: “en primer lugar les agradezco su participación, porque de lo contrario sería realmente difícil poder creer en un Estado y en una ciudadanía mucho más justa; sobre todo, para las mujeres. En mi generación no tuvimos estas herramientas y tuvimos que aprender sobre la marcha y hay ciertas conductas que las normalizaba y que pasaban desapercibidas, pero generaba un impacto y que gracias a estos talleres ustedes también se dan cuenta. Nunca acepten que les digan que son el futuro porque son el presente, ustedes son la construcción de esta comuna ahora. Si participaron de estos talleres es que gracias a lo que han aprendido, de acuerdo a lo impartido por la profesional del Programa, no me cabe la menor duda que Coyhaique va a ser mejor que el de ayer”.

En tanto, el Director del Liceo Bicentenario de la Patagonia, Fabián Saavedra Escobar, expresó durante su alocución que “para esta comunidad educativa es un gusto el poder recibir talleres que complementan la formación no académica ni técnica que entregamos, sino de aquella valórica que debe haber en nuestra sociedad relacionada a la violencia contra las mujeres. Nos alegra poder colaborar y ahora el desafío es poner en práctica los conocimientos que se adquirieron, porque toda esta transformación queda en nada; sino la vivimos en los espacios más cotidianos que tenemos; es decir, del respeto de los varones hacia las mujeres y de las mujeres entre sí”.

La oferta disponible del Programa de Prevención en Violencia contra las Mujeres, para el grupo etario correspondiente a jóvenes entre 14 y 29 años, consiste en capacitaciones para la formación como Monitoras/es Juveniles y tienen una duración de 12 horas pedagógicas. Otra opción son los talleres de sensibilización/conversatorios cuya duración es de 2 a 6 horas. En ambas instancias, se abordan temas específicos para la prevención de la violencia de género.

Para inscribirse, descargar información y realizar actividades a distancia se debe acceder a la página web de SernamEG (www.sernameg.gob.cl). Ante cualquier duda o consulta se encuentra disponible el correo electrónico cursos.prevencionvcm@sernameg.gob.cl