El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Patricio Sanhueza Ulloa, manifestó su preocupación y empatía por los treinta Trabajadores y Trabajadoras que desempeñan labores en la rotonda norte de la Ruta 240 Puerto Aysén-Coyhaique, por el no pago de sus remuneraciones y deudas previsionales por parte de la empresa Ingeniería y Construcción Aysén, ICA, y anunció que la Dirección Regional de Vialidad del MOP ya ha retenido los fondos adeudados a los trabajadores para generar el pago de sus salarios y deudas previsiones en los próximos días.

Consultado al respecto, el SEREMI del MOP afirmó que “de acuerdo a información formal presentada por la empresa hasta este momento, cuando son las 13:40 horas del 20 de octubre 2022, la mencionada constructora no se encuentra en situación de quiebra, el contrato en Puerto Aysén no está liquidado, la empresa no ha manifestado su intención de darle término, y está realizando todas las acciones necesarias para poder reactivar y acelerar la ejecución de las obras para finalizarlas”.

Por nuestra parte, “como Ministerio de Obras Públicas nos encontramos coordinados y trabajando como gobierno conjuntamente con diversos Servicios Públicos en atender las necesidades de los y las trabajadoras en Puerto Aysén, así como también la semana pasada instruí a las Direcciones Regionales de Vialidad, de Obras Portuarias y de Aeropuertos, que tienen contratos en donde esta empresa constructora está ejecutando obras, para que realicen nuevas gestiones tendientes a efectuar una exhaustiva revisión del estado actual de los Trabajadores, de las obras y contratos de manera de trabajar coordinadamente -en caso de que la empresa presente inconvenientes- primero en apoyar y entregar todas las facilidades necesarias a las personas que laboran en estos contratos para que puedan resolver eventuales situaciones que los pudieran afectar. En el caso de Puerto Aysén, paralelamente, instruimos a nuestro Director Regional de Vialidad y equipo el día 19 de octubre para que fueran a inspeccionar las faenas y a manifestarle a los y las Trabajadores nuestra preocupación, transmitirles nuestra empatía respecto a la situación que están viviendo, así como también el respeto irrestricto a sus derechos como trabajadores, porque en nuestro gobierno de Gabriel Boric queremos que tengan la seguridad y tranquilidad de que vamos a proceder a realizar los pagos correspondientes, y estamos haciendo uso de nuestras facultades legales para garantizar las remuneraciones y deudas previsionales que hoy tiene la empresa constructora con ellos. Así que en el caso de Puerto Aysén, hemos procedido a cursar un estado de pago en el que hemos retenido los fondos adeudados a las y los trabajadores y vamos a proceder efectuar el pago por subrogación de acuerdo a lo establecido por la Ley en los próximos días. En forma simultánea, también estamos trabajando en intensionar la recuperación del ritmo de las obras que están con atrasos para que estas sean terminadas”, agregó Patricio Sanhueza.

SITUACIÓN DE LAS OBRAS

Con relación a la situación de las obras, el SEREMI del MOP indicó que actualmente el contrato de la Ruta 240 Pto. Aysén-Coyhaique, rotonda norte presenta del orden del 12% de avance; el Terminal de Pasajeros que esta empresa construyó en Puerto Cisnes hoy tiene 100% de avance y se encuentra en proceso de recepción provisional y el contrato de conservación mayor del Aeródromo de Chile Chico en el que la empresa constructora ICA se encuentra trabajando, a la fecha presenta un avance de 60% en su ejecución, por lo tanto, vamos a continuar realizando todos los esfuerzos y gestiones necesarias para junto con proteger a los y las trabajadores dar continuidad a estas obras, y para eso ya instruimos a la empresa que presente un plan para acelerar la ejecución de los trabajos para que alcance nuevamente la velocidad de avance que esperamos, porque tanto para nuestro gobierno así como también para Puerto Aysén, Puerto Cisnes y para la comunidad de Chile Chico estas obras son fundamentales.