.- Uno de los objetivos del trabajo intersectorial permitirá comenzar el año 2023 con el Resonador Magnético funcionando en marcha blanca en el Hospital Regional Coyhaique, además de impulsar la materialización de Box Médicos en Juntas de Vecinos, y la garantía del COPAGO CERO en toda la red asistencial, entre otras acciones.

Trabajo con las organizaciones sociales, la puesta en marcha del COPAGO CERO, implementación de box clínicos en juntas de vecinos, aplicación de Técnica Local de PCR para detección de Hantavirus, acciones para avanzar en la Resolución de las Listas de Espera, Inicio de operaciones del Resonador Magnético, además de los esfuerzos por mejorar la infraestructura y equipamiento de la red de salud, son algunas de las acciones que se han impulsado desde el sector salud durante este 2022 con la finalidad de dar cumplimiento a las demandas ciudadanas y los lineamientos del Ministerio de Salud para acercar una salud digna y accesible a todas las familias de Aysén.

Cumbre de Salud

Al realizar un balance de este año, la Seremi de Salud, Carmen Monsalve, destacó el trabajo con las organizaciones sociales. “Tal como lo ha solicitado el Presidente Gabriel Boric, donde nos ha solicitado escuchar y trabajar junto a nuestras comunidades. Este 2022, ha sido un año donde con nuestras organizaciones sociales hemos logrado avanzar en acciones concretas para seguir mejorando la salud en Aysén, escuchando y dando respuesta a las principales necesidades de nuestra comunidad, tal como ocurrió con la 1°Cumbre de Salud, iniciativa que surgió desde los propios dirigentes sociales del Consejo Asesor, quienes plantearon no solo sus inquietudes, sino que también sus sugerencias entorno a las atenciones en salud, donde junto a actores sociales y directivos de salud elaboraremos herramientas y acuerdos para ir mejorando la salud pública de la región”. Un desafío para este 2023.

Box de Atenciones

En este contexto, agregó la Seremi Carmen Monsalve, un hecho relevante para nuestras comunidades es el trabajo intersectorial desarrollado junto a organizaciones sociales, la Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE), el Servicio de Salud Aysén y la Municipalidad de Coyhaique, para la implementación Box Clínicos en las Juntas de Vecinos de Coyhaique. “A nivel regional, en compañía de las Juntas de Vecinos y la Municipalidad de Coyhaique, logramos dar el primer paso para materializar un proyecto que permita la atención de profesionales médicos en distintas sedes comunitarias de Coyhaique, donde se están definiendo los sectores donde se podrían incorporar los box de atención médica, desde el punto de vista de infraestructura y ubicación territorial para la atención de la población, para posteriormente dar paso a la formulación del proyecto y su posterior postulación a los fondos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE)”.

Implementación Local de Técnica PCR para diagnóstico de Hantavirus

En un trabajo coordinado entre el Servicio de Salud Aysén, a través de su Hospital Regional Coyhaique, la Seremi de Salud Aysén y la Pontificia Universidad Católica de Chile se materializó, durante el segundo semestre 2022, la implementación del diagnóstico por PCR de Hantavirus en la región de Aysén ,con el objetivo de detectar oportunamente el resultado positivo de un paciente asociado a la enfermedad, optimizando los tiempos de diagnóstico y su traslado oportuno, el cual se encuentra en proceso de validación por el Instituto de Salud Pública.

Copago Cero

Otro aspecto relevante, explicó la Autoridad Sanitaria, esta relacionado con el acceso gratuito a las prestaciones de los usuarios de FONASA con la puesta en marcha del COPAGO CERO que llegó a garantizar el derecho a la salud, otorgando a los tamos C y D la gratuidad en todas las atenciones en el sistema público de salud. “Siguiendo los lineamientos establecidos por el Presidente Gabriel Boric, por acercar y garantizar el acceso a la salud de todas las familias chilenas, una de las acciones que ha impactado altamente en el ámbito de la salud es el COPAGO CERO. En Aysén, cerca del 77% de la población es usuario de FONASA, donde las personas que integran los tramos C y D, durante este 2022, se vieron beneficiadas con el no pago de sus atenciones en salud con alrededor de 62 millones de pesos, resumidas en más de 4 mil atenciones de salud. Todo un ahorro para los bolsillos de las familias ayseninas”, puntualizó.

Trabajo intersectorial y sociedad civil

Desde la secretaría ministerial, se ha trabajado con organizaciones asociadas al trastorno autista, la discapacidad, el Hogar de Cristo y las Mujeres Privadas de Libertad, entre otras, donde se destaca el acercamiento y proyección del trabajo conjunto con la sociedad civil, donde a través de diversas organizaciones se han articulado demandas de la comunidad para la búsqueda de soluciones a nivel intersectorial de salud y seremias del gabinete regional.

Asimismo, hay que relevar el trabajo con la Universidad de Aysén con quienes realizamos el primer acercamiento con el Laboratorio de Fabricación Digital, FABLAB, de dicha casa de estudios, para establecer alianzas que permitan generar soluciones para nuestros usuarios vinculados al sector salud.

Resonador Magnético

Con una inversión de más de 2 mil 346 millones de pesos, aportados por el Gobierno Regional de Aysén, a comienzos de este año se recibió este importante equipamiento cuya implementación trajo consigo la habilitación de la Unidad de Resonancia Magnética del Hospital Regional Coyhaique y un convenio con Hospital Digital para que Radiólogos especialistas realicen los informes de 250 app exámenes mensuales realizados en el principal centro asistencial regional. En este sentido, el Director (s) del Servicio de Salud Aysén, Mauricio Cortés, entregó más detalles entorno a este proyecto que ya es una realidad. “Es una inversión importante, de más de 2300 millones de pesos que son parte del convenio de programación que tenemos con el Gobierno Regional. Llegó en febrero y vino un periodo de adecuación y capacitación para nuestros funcionarios y esto se tradujo en que desde la semana pasada estamos realizando algunos exámenes a pacientes oncológicos y derivados de la unidad de urgencia. Estamos en periodo de marcha blanca y a partir del próximo año abriremos la agenda inicialmente para 10 pacientes”.

Resolución de listas de espera

A raíz de los efectos ocasionados por la pandemia de COVID-19, que generó retrasos en las atenciones de salud, en las últimas semanas se ha logrado resolver lista de espera de Endoscopía, desarrollando cerca de 200 exámenes pendientes desde los años 2019 y 2020. Actualmente se está abordando lista de espera de 2021. Trabajo Colaborativo entre Hospital Regional Coyhaique (HRC) y Hospital Puerto Aysén (HPA), coordinado por el Servicio de Salud Aysén, que buscará abordar lista de espera quirúrgica con diversas estrategias como el uso de pabellones del HPA con profesionales del HRC. “Hemos tenido operativos en Aysén y Coyhaique, en operaciones de cadera y rodillas que llevaban bastante tiempo en lista de espera y lo importante es avanzar en una respuesta oportuna a nuestra ciudadanía y previo acuerdo con los equipos quirúrgicos de los hospitales de Aysén y Coyhaique. En Coyhaique se harán las cirugías de mayor complejidad y las cirugías mayores ambulatorias en el hospital de Puerto Aysén”, precisó Cortés Molina.

Antecedentes que fueron entregados por el Director del Servicio de Salud Aysén, quien señaló además que estas acciones son fruto de un trabajo colaborativo que permitirá que durante 2023 se haga un mejor uso de los pabellones del HPA, será en este centro asistencial de mediana complejidad donde se lograrán resolver diversas cirugías mayores ambulatorias, lo que permitirá aumentar la oferta de prestaciones a las y los vecinos de toda la región.

Futuro Centro Comunitario de Salud Mental Familiar para Puerto Aysén

EL 19 de agosto de 2022 el SSA ingresó una solicitud de Concesión Gratuita del inmueble fiscal de calle Bernardo O´higgins s/n en la ciudad de Puerto Aysén, con el objetivo de implementar ahí el proyecto “Extensión área de atención abierta Salud Mental de Puerto Aysén”. “Vamos a tener un COSAM para Puerto Aysén en dos etapas. La primera en un inmueble cedido por Bienes Nacionales que gestionó el gobernador Jorge Salfate y la adecuaremos para la atención de salud mental. En la región la tasa de suicidios dobla el promedio del país, por lo que focalizamos allí los esfuerzos y en una segunda etapa construiremos el COSAM en ese mismo terreno, donde ya tenemos la aprobación de pertinencia técnica”, explicó el Director (s) del Servicio de Salud Aysén, Mauricio Cortés.

Nuevas Ambulancias

Este año se suman 4 nuevas ambulancias para la región de Aysén, tres de ellas financiadas con recursos sectoriales y una con Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de Gobierno Regional de Aysén. “A través del convenio de programación que tenemos con el Gobierno Regional pudimos adquirir de forma mixta de ambulancias. Este año tres con fondos sectoriales, cada una tiene un costo de 110 millones de pesos”, señaló Mauricio Cortés.

Con una inversión FNDR ($111.265.000.-) una ambulancia será destinada al Hospital Leopoldo Ortega de Chile Chico.

Además, con una inversión MINSAL ($322.158.000.-) tres ambulancias serán destinadas a los hospitales de Cochrane, Jorge Ibar de Puerto Cisnes y Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

Convenio de Programación MINSAL – Gobierno Regional Aysén

El Convenio de Programación 2019 -2021 considera 27 iniciativas de inversión por un monto de M$61.341.422 [40% financiado por el GORE (FNDR) y el 60% financiado por el MINSAL].

Actualmente se ha logrado un 4,4% de avance financiero, asociado a iniciativas como la normalización Hospital Regional Coyhaique, la habilitación del Resonador Magnético y la reposición de las postas de salud rural de Caleta Andrade, Bahía Murta, La Tapera, Cerro Castillo.