Destacada fue la presencia y participación la reconocida nadadora en aguas gélidas, Vanessa Garrido, quien marcó un record en esta primera versión de la actividad, logrando nadar poco más de 7 mil metros.

Con gran éxito culminó la “Ruta Chona Galense”, donde los participantes recorrieron alrededor de tres millas náuticas desde Puerto Gala hasta Playa Bonita, en diferentes disciplinas como vela menor, kayak e incluso natación.

Luego de la recalada en donde finalizaba el recorrido, se realizó la recepción de los participantes con un rico almuerzo de discada de congrio y camaradería. Posteriormente, se llevaron a cabo algunos juegos locales, como quien empata más anzuelos y cortar tronco con hacha, para culminar con el reconocimiento a los competidores destacados.

Desde la organización del evento deportivo, agradecieron a los participantes, asistentes y a las entidades públicas como privadas, así como también, el apoyo de la Municipalidad de Cisnes, Per Turismo Aysén, Corfo Aysén y el Gobierno Regional, por llevar adelante este tipo de iniciativa que apoya a los emprendedores como a la localidad.

“Pudimos lograr nuestra primera actividad de deportes náuticos en la localidad, la primera vez que se hace una actividad de esta índole y obviamente súper importante. Contento de la participación y del apoyo de la Municipalidad de Cisnes, Per Turismo y de muchos privados que creyeron en este lindo proyecto que prendió tanto y que ya vamos para la segunda versión de la Ruta Chona Galense. La idea es, fomentar el deporte náutico en nuestra localidad y así Puerto Gala sea conocida en la región y porque no decirlo en el mundo, como la cuna del deporte náutico en la comuna de Cisnes, región de Aysén”, señaló Patricio Maldonado, organizador del evento deportivo.

En tanto, Rolf Traeger, del Per Turismo Aysén, puso en valor el aporte que significan a este sector actividades como la “Ruta Chona Galense”. Relevando también que, gracias a fondos del Gobierno Regional de Aysén Per Turismo estuvo presente respaldado esta primera versión de la jornada y con miras a continuar apoyando nuevas fechas de este evento deportivo.

“Lo que potencia todo lo que es el turismo, el desarrollo y la promoción del territorio, también es algo muy relevante para las localidades apartadas de nuestro territorio. Nosotros como Per Turismo Aysén comenzamos a enfocarnos al sector del litoral recién el año 2021, empezamos a ir a Gala, Melimoyu, a los avistamientos de cetáceos en conjunto a Aysén mira al Mar. Gracias también a las gestiones que ha desarrollado el Alcalde Francisco Roncagliolo, ya que, con la Municipalidad de Cisnes hemos tenido un trabajo muy fructífero en todas las localidades, desde Raúl Marín hasta hoy Gala y Melimoyu, Puyuhuapi, La Junta, se hicieron acciones y actividades, las cuales queremos seguir replicando, con el apoyo importante del Gobierno Regional de Aysén”.

Por su parte, el Alcalde de la comuna de Cisnes, Francisco Roncagliolo, destacó la creación de nuevas actividades deportivas en el litoral de la región, las cuales como Municipalidad continuarán respaldando.

“Muy contentos como Municipalidad, como comuna, de que una localidad aislada de nuestro litoral, en la cual, la única forma de llegar es por mar, haya partido con una iniciativa novedosa que invita a la gente a participar, conocer una ruta que para nosotros es súper importante como la Ruta Chona Galense. Por lo tanto, para nosotros es importante colaborar, en esta actividad se apoyó directamente como Municipalidad, pero también haciendo las gestiones necesarias para que otras entidades puedan colaborar. Fue una actividad exitosa que ya se instaló dentro de la localidad, por lo tanto, en esta primera versión da un pie importante para armar y estructurar las versiones que siguen”.

Importante es relevar la participación de Vanessa Garrido, conocida nadadora en aguas gélidas, quien en medio de un paisaje único y escoltada por delfines nariz de botella, instauró un record en la competencia, nadando 3 horas 8 minutos nadando en una extensión de más de 7 mil metros.

Desde la organización de la “Ruta Chona Galense”, también agradecieron la participación de la escuela Arca Náutica de Cisnes, a Marcelo, quien llegó desde Chiloé con una embarcación mixta de kayak modificada para hacer vela menor. Además, la permanente y valorada participación de los vecinos de Puerto Gala, emprendedores, quienes abastecieron de snack, alimentación y kayak en esta competencia.

“La Ruta Chona Galense”, consideró actividades en Remo, Kayak, Vela Menor y Mixtos Remos, acompañadas de las respectivas embarcaciones de seguridad, donde participaron niños, jóvenes y adultos, destacando entre ellos, la escuelita náutica de Puerto Gala “Niños del Viento”.