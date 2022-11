Sector Salud realizó el llamado a la población objetivo a vacunarse en los diversos puntos establecidos en todas las comunas.

Hasta la sede de la FENATS, en Baquedano 848, llegó la mañana de este viernes la señora Dina, una de las primeras coyhaiquinas mayores de 80 años que accedió a la dosis de refuerzo con la vacuna bivalente considerada en el plan anual de vacunación contra el COVID-19.

El objetivo de esta medida, dada la efectividad demostrada por las vacunas en la prevención de los casos más graves de COVID-19, es mantener protegida a las personas que presentan un mayor riesgo de complicaciones ante un eventual contagio.

“Yo he sido una paciente voluntaria, no me he resistido a la vacuna, desde un comienzo dije que si había vacuna, me vacunaba. Pienso yo que es una defensa, en junio yo me agarré una gripe que parecía COVID-19, con todos los síntomas, estuve mal, pero creo que si no hubiese tenido vacuna hubiese sido peor, podría haber ido a parar al Hospital” señaló Dina Ruiz, tras recibir la dosis de refuerzo con vacuna bivalente.

La vacunación masiva contra el COVID-19 demostró ser efectiva para disminuir las hospitalizaciones y muertes vinculadas a la enfermedad, pero estudios observacionales han señalado una disminución de la efectividad de las vacunas tradicionales frente a ciertas variantes.

Es por ello que la recomendación a nivel mundial es utilizar vacunas que incorporen componentes de la proteína Spike de la variante Omicron.

“Está es una nueva vacuna, que va a otorgar una mayor protección a la población de riesgo, está compuesta por dos cepas del virus SARS-CoV-2, la cepa Wuhan y la Omicron que recordemos fue una de las que más preocupó por que causó grandes brotes de COVID y altas cifras de mortalidad en nuestro país. Esta vacuna viene a reforzar la protección contra esta enfermedad” explicó Sany Ojeda Álvarez, Encargada del Programa de Inmunizaciones de la Seremi de Salud Aysén.

Esta primera etapa de vacunación anual contra el COVID-19 comenzó con la vacunación del personal de Salud y personas inmunosuprimidas, grupos a los que se sumaron este miércoles las y los mayores de 80 o más años.

“Tenemos aún porcentajes muy bajos de vacunación, por lo tanto, el llamado es acercarse a los puntos y si alguien de los grupos objetivos no puede venir, tiene que ser informado a su CESFAM para que los equipos puedan acudir a los domicilios. Si la razón lo amerita, tenemos estrategias en nuestros establecimientos para llegar a vacunar a los usuarios y usuarias” agregó Leandra Aguilar Gómez, Referente Técnico del Programa Nacional de Inmunizaciones del Servicio de Salud Aysén.

Hoy vivimos días con menos restricciones que al comienzo de la pandemia, Escenario de Apertura que se alcanzó en gran medida gracias a los excelentes resultados de la vacunación masiva que en nuestro país superó los 17 millones y medio de personas.

“Esta es una nueva etapa frente al COVID, que no nos va a dejar, quizás se va a volver un poco más bueno, pero va a seguir con nosotros. Esta es una nueva vacuna que hay que ponérsela una vez al año y esto implica tomar consciencia que es necesario hacerlo. No es fácil a veces explicarles a las personas mayores de forma técnica las vacunas, pero sí es muy fácil entender que si no nos cuidamos vamos a tener serios problemas” indicó Víctor Soto Guzmán, Presidente Regional del Consejo de Mayores.

Si bien ya se inició el programa de vacunación anual con vacuna bivalente, es importante recordar que aquellas personas que aún no han completado su esquema primario o no han recibido la 3° o 4°, aún están a tiempo para ponerse al día en los puntos de vacunación desplegados en las 10 comunas de la región.

“Aprovecho esta instancia para llamar a la población a que cumpla con el esquema primario, están las condiciones para poder realizarlo. Nos falta todavía para alcanzar el porcentaje óptimo y obviamente también continuar con las dosis de refuerzo. Así que invito a toda la ciudadanía, están los puntos, están las dosis, así que es importante que todos lo puedan realizar” agregó el Director(s) del Servicio de Salud Aysén, Mauricio Cortés Molina.

Respecto a la vacuna anual contra el COVID-19 en las próximas semanas, a través de la publicación de los calendarios de vacunación se convocará a los demás grupos objetivos, es decir, personas con enfermedades crónicas y adultos de 60 años y más.