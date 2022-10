Parte del programa “Reinvéntate”, el curso busca mejorar la empleabilidad frente a los nuevos escenarios laborales.

Puerto Aysén.- En un inédito curso que surgió del levantamiento de demandas de las empresas regionales, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través del Servicio de Capacitación y Empleo, Sence, capacitó y certificó a 2 mujeres y a 16 hombres como operadores de excavadora.

Parte del programa “Reinvéntate” de Sence, el propósito es aumentar y mejorar las competencias laborales de personas desempleadas que hayan perdido su empleo recientemente o de personas empleadas en riesgo de perder el empleo debido al impacto de la automatización de sus labores en ciertos sectores productivos, buscando apoyar a los trabajadores/as en los nuevos escenarios laborales.

“El Estado por medio de Sence está en plan de reactivación económica, justamente está favoreciendo lo que esta mirada con mano de obra calificada y con un curso que es de alta empleabilidad, muy valorado primeramente por el mercado pero sobre todo valorado por la comunidad, por las oportunidades que le entrega, sumado a eso también, con un enfoque inclusivo, porque hoy día tenemos acá mujeres y migrantes, lo cual obviamente pone el enfoque de nuestro Gobierno, que va pensado en la gente, en sus familias y en el país”, puntualizó el Delegado Presidencial Provincial de Aysén, Jorge Salfate durante una visita en terreno a la capacitación.

El curso constó de 188 horas cronológicas, capacitando a 22 alumnos/as y certificando a 18 de ellos. En el curso además del tema práctico, tuvo un importante componente teórico, donde el aspecto de seguridad laboral fue fundamental, entregando conocimientos en seguridad en uso de maquinarias pesadas, mantenimiento preventivo y correctivo básico, maniobras de operación de excavadora, normativa legal, condiciones de trabajo en terreno, protocolos técnicos de operación, entre otros.

Al respecto, el Alcalde de Aysén, Julio Uribe, destacó la empleabilidad de este tipo de capacitaciones, “Muy contento de estar en terreno hoy día viendo el desarrollo de estos programas y capacitaciones que tiene el Sence, nosotros tenemos una demanda muy grande de operadores de máquinas, comentaba que gran parte de los operadores no han tenido la posibilidad de hacer cursos, normalmente estos cursos son de forma autónoma o que van aprendiendo de la práctica, pero que venga una persona especializada a capacitar por los riesgos que tiene el operar una máquina de esta naturaleza, es maravilloso. Lo que está ocurriendo con alumnos ayseninos es que están aprendiendo de la mejor forma, eso creo que es un círculo virtuoso, en el cual el desarrollo para nuestra comunidad pasa por tener gente calificada, así que estamos muy contentos. La idea es provocar que estos cursos sigan existiendo, sigan avanzando y que también queden con sus licencias y bueno, incentivar al Sence para que siga haciendo estos cursos que para nosotros son de gran importancia”, afirmó el jefe comunal.

Por su parte, el Seremi de Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz, destacó la presencia de mujeres en un rubro tradicionalmente masculinizado como es el de operarios/as de máquinas pesadas, “Cumpliendo con toda la proyección que tenía este curso en cuanto a la reinserción laboral y además quiero destacar que tenemos la importante presencia de mujeres, mujeres demostrando que en una labor que ha sido tradicionalmente de hombres, ellas también pueden participar y hacerlo bien, e incluso a veces mejor, entonces yo creo que esto es magnífico, trabajando con equipos de primera y esto es lo que queremos, es lo que el Gobierno del Presidente Boric busca. Espero que sigamos aumentando la participación de ellas y que la gente esté atenta a los programas del Sence, vea las oportunidades que hay porque son realmente oportunidades valiosas, como la que vemos acá, es una invitación a poder ver, cambiar y también prosperar”, mencionó

A su vez, el Director(s) regional de Sence Aysén, Andro Valdenegro, manifestó en la ceremonia de certificación, “La importancia es que cada uno de ustedes hoy día pueda estar en un puesto de trabajo, con las capacidades aprendidas, con las habilidades incorporadas, que sin duda van a hacer un aporte para ustedes, tanto personal como familiar. Agradecer a la gente de nuestra institución, el OTEC que nos está colaborando y que son agentes estratégicos en esta prestación de servicios, de capacitación. Hoy día es un momento para celebrar, darles las gracias a los alumnos, por motivarse, y seguir invitándolos a que hagan cursos de capacitación, a que sigan un plan formativo. Sence tiene las puertas abiertas con capacitación presencial y también con capacitación e-learning, la idea es siempre motivarse a aprender para seguir adquiriendo capacidades que nos ayuden a desarrollarnos en el mundo del trabajo”, concluyó.

Nuevas oportunidades laborales para los alumnos/as capacitados

Sandra Vidal es una de las dos mujeres que se certificaron en el curso y obtuvo su licencia, encontrando trabajo de inmediato en el tema, “entré en septiembre a una prueba por un día, a hacer unos reemplazos, y luego terminando el reemplazo me informaron que quedaba contratada para operar una miniexcavadora, que es lo que se necesitaba, que era un operador de miniexcavadora. La experiencia súper bonita, trabajo con puros hombres, un grupo de trabajo excelente. Incentivar a la gente, que las oportunidades están, hay que buscarlas, son experiencias muy bonitas, conocí a gente muy importante. Súper bien que a las mujeres se les den las oportunidades, estoy súper agradecida de la empresa que me dio la oportunidad, Bellavista, y a seguir adelante”, comentó la alumna, quien agradeció a sus compañeros de capacitación y al profesor, con quien mantienen contacto y realizan consultas cuando tienen dudas.

Otro de los alumnos fue Edwin Ferney, quien se instaló en la región hace varios años junto a su familia, provenientes de Colombia, “El curso me pareció muy interesante y una oportunidad muy importante. Yo soy soldador, me enfoco en la soldadura y trabajar en maquinaria me sirve porque hay momentos que en la soldadura no hay oportunidades de trabajo, en cambio, en las maquinarias hay bastantes oportunidades, entonces me facilita mucho. Uno que es extranjero, de repente te complica conseguir trabajos y en el caso de la excavadora, te sirve mucho. Me sentí muy capacitado con el profesional que nos dio la capacitación”, afirmó.