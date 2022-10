La actividad coordinada por la Seremía de Trabajo y Previsión Social, solicitada por la directiva del sindicato, es una primera instancia de capacitación para los socios/as de la entidad sindical.

Diversas reuniones han sostenido la directiva de Funcionarios de Vialidad en la Región de Aysén, ANFAVIAL con el Seremi de Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz Cordaro, para abordar temas laborales y previsionales, coordinando en una primera instancia una charla de información sobre los tipos y modalidad de pensión, dirigida a los socios/as próximos a jubilar, la cual fue dictada por la Unidad de Educación Previsional de la Subsecretaría de Previsión Social.

Elvis Godoy, presidente del sindicato, comentó el propósito de solicitar esta capacitación, “Nos hemos dado cuenta, hemos detectado, con el resto de los dirigentes que hay una necesidad de conocimiento por parte del trabajador y nos dimos cuenta que esta etapa es sensible, un cambio de vida, por lo tanto, creemos que es necesario que la gente cuando jubile, jubile informado, además hemos consensuado con el resto de la directiva, también solicitar algunas capacitaciones relacionadas con los derechos laborales, Estatuto Administrativo, Código del Trabajo, etc.”

“Hemos tenido varias reuniones con distintos sindicatos, comenzando a realizar articulaciones para apoyarlos como Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por ejemplo, en temas de capacitación y acceso a la información, que es muy importante para las y los trabajadores para ejercer sus derechos laborales. En este caso, junto a los dirigentes de ANFAVIAL comenzamos con esta instancia de capacitación dirigida a sus socios y socias que pronto jubilarán, pidiendo apoyo a nuestra Unidad de Educación Previsional de la Subsecretaría de Previsión Social. Esta charla fue semipresencial, se entregaron detalles sobre la Seguridad social, el sistema de previsión chileno y sus coberturas, tipos de pensión, brechas de género, además de lo que implica pensionarse en Chile, haciendo un paso a paso y el acceso a postular la Pensión Garantizada Universal (PGU) y sus beneficios”, afirmó el Seremi de Trabajo y Previsión Social de Aysén, Rodrigo Díaz.

Uno de los asistentes fue Rolando Sanhueza, quien comentó, “Me pareció bastante agradable y lo otro es que me sacó de varias dudas que tenía, así que en ese sentido me voy bastante agradecido, porque, aunque me faltan hartos años todavía para jubilar, pero es que hay que irse con adelantando en el tiempo porque hay muchas cosas que uno llega el minuto y no sabe qué hacer, entonces a mí me sirvió bastante, y espero que haya otra por ahí de repente porque siempre van apareciendo cosas en el tintero”.

De los participantes, se conectaron algunos trabajadores/as en Coyhaique y otros desde Cochrane. En las próximas semanas se coordinarán otras charlas dirigidas a diversos sindicatos, de manera presencial, otras híbridas y algunas netamente online, según los requerimientos.