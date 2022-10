El subsecretario Cristóbal Pineda inauguró en Coyhaique una mesa de coordinación interinstitucional que reúne al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, MOP, Sernatur, gobiernos regionales, delegaciones presidenciales y municipios de las regiones de Los Lagos y Aysén.

La mesa trabajará en medidas que permitan optimizar la operación de la ruta bimodal entre Hornopirén y Chaitén en el verano 2023, así como en un plan de respuesta ante contingencias.

Coyhaique, 22 de octubre de 2022. A dos meses del inicio de la temporada veraniega, el Subsecretario de Transportes, Cristóbal Pineda, encabezó la inauguración de una mesa de trabajo interinstitucional para garantizar el correcto funcionamiento de la ruta 7 en su tramo marítimo-terrestre entre Hornopirén y Chaitén, también conocido como ruta bimodal. La instancia contó con la participación de los gobernadores de Los Lagos, Patricio Vallespín, y Aysén, Andrea Macías, además de representantes del MOP, Sernatur, delegaciones presidenciales regionales y provinciales, municipios y parlamentarios de ambas regiones.

“Durante el verano pasado vimos muchos problemas en esa ruta, particularmente suscitado por el turismo que se genera en la zona y que, ciertamente, genera puestos de trabajo y una mejor economía para estas dos regiones, pero tenemos que afrontar eso con responsabilidad, con tiempos y con propuestas. Por eso hemos dado inicio a esta mesa, para que todos en conjunto podamos colaborar y tomar ciertas acciones de aquí a enero que nos permitan afrontar la época estival y prepararnos para esa venida de turistas”, destacó el subsecretario de Transportes, Cristóbal Pineda.

La ruta bimodal, en su tramo marítimo, es operada por un servicio de barcazas subsidiado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT). Según datos del MTT, en enero y febrero de 2022 se produjo un aumento de un 15% en el volumen de vehículos que se trasladaron en las barcazas que cubren este tramo, en comparación con igual periodo de 2019. Esta cifra no contempla aquellos vehículos cuyos conductores no compraron sus tickets con anticipación y, por lo tanto, no lograron embarcar. Esto provocó congestión en las rampas de acceso a las barcazas y largas esperas.

Con el objetivo de prevenir que estas escenas se repitan durante el verano que se avecina, la mesa técnica trabajará en la identificación de medidas para mejorar la operación de la ruta en el corto plazo y en un protocolo de acción frente a contingencias. El subsecretario Pineda precisó que la mesa abordará cinco ámbitos: aumento de la capacidad del transporte de vehículos, conectividad para residentes de la zona, difusión sobre el funcionamiento de la ruta bimodal y servicios asociados, infraestructura portuaria y ordenamiento de la operación de la ruta en temas como gestión de tránsito y horarios.

La gobernadora de Aysén, Andrea Macías, valoró la instancia de trabajo y destacó que “nos ha permitido profundizar el diagnóstico, pero además asumir el compromiso de realizar una serie de acciones que vamos a ir trabajando para que a fines de noviembre ambas regiones tengamos claridad respecto de cómo vamos a abordar esta crisis que se nos presentó en el año anterior y que esperamos que en esta oportunidad que todas las personas que vienen desde la Región de Los Lagos hacia la Región de Aysén haciendo uso de esta ruta bimodal no enfrenten las situaciones adversas que tuvimos”

Por su parte, el gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, afirmó que “el colapso del sistema de conectividad del verano pasado no puede volver a repetirse. Se lo planteamos con claridad al Ministerio de Transportes y vemos que hoy el Ministro y el Subsecretario, conscientes de ese tema abren este espacio de conversación entre las regiones y el nivel nacional para poder concordar las mejores acciones”.

El Delegado Presidencial Regional de Aysén, Rodrigo Araya, destacó que este proceso de trabajo conjunto contribuirá al fortalecimiento de la conectividad entre las regiones de Los Lagos y Aysén. “Es un tema que ha sido muy relevante en los últimos años y por eso hemos convocado a esta región a participar a delegaciones de la región vecina, Los Lagos, para justamente hablar de la Ruta Bimodal, con los seremis de Transportes y de Obras Públicas, la Delegación Regional de Los Lagos y ésta también, para ver cómo mejoramos esa conectividad, cómo nos preparamos para la temporada de mayor tránsito que tenemos en el periodo estival y cómo resolvemos a largo plazo nuestros desafíos futuros”, indicó.

La delegada presidencial regional de Los Lagos, Giovanna Maureira, destacó la inclusión de medidas de seguridad en el plan. “Acá hay un elemento fundamental que lo conversamos en la mesa, que es dotar de seguridad a las propuestas que se levanten. Estos tramos de transporte tienen que estar dotados de seguridad y tiene que haber un rol activo de parte de nuestras policías, tanto marítima como Carabineros de Chile, y eso es algo que como delegaciones presidenciales regionales vamos a poner sobre la mesa”, señaló.

La mesa técnica tendrá tres jornadas de trabajo durante noviembre y desembocará en la presentación de una propuesta a finales de ese mes. El Subsecretario Pineda afirmó su confianza en que esta mesa sea el punto de partida para un trabajo colaborativo de largo aliento que permita mejorar la conectividad en la zona austral.