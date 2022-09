Ante la crítica realidad de desconexión lacustre que viven los habitantes el sector El Avellano, luego de tres meses sin contar con el recorrido mensual de la barcaza y de no obtener respuestas desde las autoridades, la Municipalidad de Río Ibáñez junto a un vecino de Puerto Río Tranquilo, gestionaron la entrega de 100 sacos de alimento concentrado de INDAP, además de víveres para los pobladores a través de un viaje privado en lancha.

Más de 3 horas a caballo debieron recorrer los campesinos del sector El Avellano para recibir 2.500 kg de concentrado para animales, los cuales fueron transportados en lancha desde la costanera de Puerto Río Tranquilo, los días 8 y 13 de septiembre como una medida de emergencia temporal. Una iniciativa coordinada por la Municipalidad de Río Ibáñez e impulsada por el dirigente de la junta de vecinos, José Arce, quien participó en esta travesía junto al delegado municipal de la localidad, Pedro Soto.

Cabe señalar que estos sacos de concentrado estuvieron apilados en las bodegas de INDAP de Puerto Ingeniero Ibáñez durante meses, dado que no habían podido ser trasladados al no disponer de barcaza.

“El problema de momento era el concentrado, no teníamos forraje para los animales y la barcaza desde mayo que no viene al sector. Esta es una gran ayuda, aunque son solo 20 sacos -por persona- nos van a servir mucho. Hay pobladores que no tenían nada, absolutamente nada de alimento” afirma el campesino del sector El Avellano, Alexis Villarroel quien.

Alexis Villarroel, al igual que otros vecinos del sector, tardaron varios días en trasladar el concentrado a caballo, debido a las inclemencias climáticas y a las crecidas de los ríos “ahora estamos en eso, vinimos donde un vecino que está del otro lado del río, pero hoy quedamos atajados, llovió todo el día y no pudimos cruzar para ir a nuestras casas” declara.

El alcalde de la comuna de Río Ibáñez, Marcelo Santana, afirma que “este alimento permite dar resguardo por un par de semanas, pero se hace absolutamente necesario que la barcaza vuelva hacia el sector, para poder retomar la conectividad” además, explica que algunas de las necesidades urgentes de los vecinos es llevar forraje para los animales en primavera y sacar a su ganado para venderlos.

Los vecinos del sector El Avellano junto a sus familiares, han hecho un llamado constante a las autoridades del Gobierno Central para retomar la conectividad lacustre, el cual no ha obtenido respuestas ni soluciones, por lo que el dirigente de la junta de vecinos de Puerto Río Tranquilo, José Arce, tomó la iniciativa de facilitar una lancha privada para trasladar insumos, quien comenta “la verdad es que fue bastante impresionante para ellos, porque es difícil llegar al Avellano con una carga, por las condiciones climáticas del lago, el peso, etc. Cuando llegamos vimos los rostros de ellos, muy agradecidos y contentos”.

El Lago General Carrera o Lago Chelenko, cuyo significado es “aguas tormentosas”, no hizo sencilla esta travesía, la cual contó con la autorización de la armada y fue realizada en dos días, descargando el concentrado en distintos puntos estratégicos que fueran más accesibles para los pobladores del sector.